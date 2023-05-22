Секс-символ шоу "Экстрасенсы. Битва сильнейших" Олег Шепс рассказал о своих способностях, конкуренции с братом и "чернухе" в магии

Каждую субботу на телеканале ТНТ в эфире выходит проект "Экстрасенсы. Битва сильнейших". Грандиозный эзотерический турнир собрал лучших магов, медиумов и ведьм, которые будут бороться за звание лучшего. Одним из участников проекта станет Олег Шепс - медиум из Самары.

- Олег, когда вы обнаружили в себе эзотерические способности? Это было какой-то случайно или вы считались особенным ребёнком, которому передался дар по наследству?

- Способности со мной от рождения, и для меня не было удивительно видеть то, что было недоступно другим. С самого раннего детства понятия магии, эзотерики, сверхъестественного были для меня привычными словами, и когда я впервые осознанно увидел душу (на тот момент мне было около трёх лет), то меня это совершенно не потрясло и уж тем более не напугало, чтобы брать это событие, как за нечто особенное.

Моя мама - сильный эзотерический практик, спирит, пожалуй, сильнейший из тех, с кем я знаком, но унаследовал я от неё лишь знания, ни о какой генетике и речи быть не может. Я являюсь противником теории наследования способностей. Да, в одной семье может быть несколько видящих, но это связанно не со схожестью набора генов, а лишь со схожестью пройденного опыта души.

Олег Шепс. Из личного архива Олега Шепса.

- Как вы развивали свои способности? Были ли специальные тренировки для этого?

- Первое и самое главное в этом вопросе - это изучение теории. Благо, для меня ещё с детства она была в свободном доступе. После, как и любой навык, экстрасенсорные способности развиваются посредством упорства, тренировок, постоянного самосовершенствования, через практическое применение полученных знаний.

- Ваши способности для вас дар или проклятие?

- Не очень люблю, когда мои способности называют даром. А то звучит так, будто в один миг ты становишься сильным, видящим и опытным. Всё совершенно не так. Это скорее талант, который, если не развивать, сойдёт на нет. Для меня в радость использовать свой талант на благо людей, поэтому я никак не могу назвать его проклятием.

- Чем вы отличаетесь от других экстрасенсов? Какие методы используете в работе?

- Нет двух абсолютно одинаковых мастеров в любом ремесле. Эзотерика, экстрасенсорика и магия - не исключение. Конечно, у некоторых практиков есть схожесть в методах работы, но видят все совершенно по-разному. Думаю, что моё главное отличие от остальных заключается в том, что я учу людей отрицать для себя любые проклятья, порчи и прочую "чернуху", которую так любят снимать и чистить большинство экстрасенсов. Прямо говорю людям о том, что магия внутри вас самих. Никакое зло не может проникнуть туда, где нет дыры.

Олег Шепс. Из личного архива Олега Шепса.

Никакие магические защиты, снятие порч и проклятий не защитит вас - только вы сами можете себя защитить, отрицая проклятья. Потому что никто, кроме вас самих, не любит вас больше всех. Никакой колдун ни за какие деньги не полюбит вас так, как вы любите себя, свою жизнь и жизнь своих близких. А вот снимать порчи, ставить магические защиты у магов и колдунов - это, наоборот, опасно. Это значит, что вы не отрицаете свое проклятьё, а наоборот признаёте его. Пусть меня возненавидят все маги и колдуны, но я говорю правду. И эта правда разрушает их бизнес по снятию порч и проклятий.

- Вы соревнуетесь со своими братом. Считаете ли вы его более опытным?

- Безусловно, мой брат мощный и опытный медиум, но в моем сердце нет места страху и сомнениям. Есть лишь азарт и интерес. Хочу ответить людям и самому себе на давно интересующий всех вопрос, кто же из нас сильнее.

- Что для вас участие в шоу? Показать себя или помочь людям?

- Для меня участие в проекте "Экстрасенсы. Битва сильнейших" - это отличная возможность донести до людей свою философию о том, что за магией далеко ходить не нужно, она внутри вас! Вы и есть магия! Вот мой лозунг на этом проекте.

Олег Шепс. Из личного архива Олега Шепса.

- Хочется ли вам попробовать себя в другом амплуа? Может магический стендап или в качестве холостяка на ТНТ?

- Я принимал участие во втором сезоне шоу "Звёзды в Африке". Интересный и незабываемый опыт. Хоть я и не долго пробыл на проекте, но всё же остался под хорошим впечатлением и забрал с собой оттуда только позитив. Поскольку я по своей натуре исследователь, мне интересно пробовать для себя что-то новое, раскрывать новые горизонты, так что я открыт к любым предложениям. Вот только, что касается стендапа - сомневаюсь. Люблю это направление в юморе, но магия не место для шуток.