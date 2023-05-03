«Намеренно топить своих конкурентов я не собираюсь»: звезда проекта «Экстрасенсы. Битва сильнейших» Виктория Райдос рассказала о своих соперниках и желании победить

Победительница 16-го сезона «Битвы экстрасенсов» Виктория Райдос — одна из самых сильных и участниц проекта «Экстрасенсы. Битва сильнейших». В числе других девяти лучших экстрасенсов она борется за победу. Об участии в проекте, своей работе и семье Виктория рассказала в интервью.

— Виктория, нельзя не заметить, что вы выглядите прекрасно. Это магия или ежедневная работа по уходу за собой?

— У меня очень плотный график. Моя семья, практики, работа с людьми, которые нуждаются в помощи — всё это требует времени и энергии. А теперь ещё и участие в проекте «Экстрасенсы. Битве сильнейших», что тоже забирает ресурс. Поэтому на какой-то особый уход его просто не остается. То, что отмечают зрители, всё же идёт изнутри. Мне, безусловно, приятно, что моя наполненность ими замечена и отмечена. С рождением детей поменялся мой внутренний мир, теперь я точно знаю, что красота идёт из души, а внешность — это скорее проявление того, чем я живу.

— Вы неоднократно говорили, что оставляете магию за порогом дома, а дома вы — мать и жена. Какая вы мать? И какая жена? Как совмещаете материнство и работу?

— Мой муж дома хочет видеть меня женой и матерью. Это мне было сказано достаточно давно, я приняла его позицию и действительно разделяю, где есть место магии, а куда я её не приношу Дома я любящая и заботливая. Бываю строга к детям, но в меру. Все без давления и желания сделать своих маленьких клонов или воспитать удобных мне детей. Они — личности, они разные, у каждого свой характер, и нам с мужем повезло, что мы их родители и совпадаем в вопросах воспитания.

— Сейчас очень многие увлекаются картам и Таро. Существует множество курсов по работе с ними. Как думаете, обязательно ли обладать какими-то способностями, чтобы работать с Таро? И что должен понимать начинающий таролог?

Многие приходят к Таро из любопытства. Однако если оно привело именно к Таро, то это не просто так. У таких людей, которые посвящают своё время изучению и практикам Таро, часто хорошо развито интуитивное начало, и, скорее всего, что-то передалось по наследству. Бывает и так, что душа первая в роду приходит в магию, и это тоже прекрасно. Такой инструмент, как Таро, является одним из основополагающих в становлении и развитии способностей. Те, кто решил только поиграть с предсказаниями, обычно быстро прекращают это занятие. На моём курсе Таро участники не просто учат трактовки и толкования, но и осознают свои собственные возможности и потенциал магического развития.

— С первых выпусков проекта «Экстрасенсы. Битва сильнейших» развернулась жаркая борьба. Вы даже успели расстроиться из-за голосования зрителей. Как думаете, почему они так проголосовали?

— Результаты голосования для меня действительно были неожиданными, ведь я знаю, что за мной стоит многомиллионная аудитория. При этом я прекрасно осознаю, кто именно моя аудитория — это люди 30+, они заняты, они не всегда могут позволить себе потратить выходные на просмотр «Битвы», им хочется побыть со своими семьями, отдохнуть от работы. И я им бесконечно признательна за то, что они находят время, чтобы отдать свой голос за меня в этом соревновании. К тому же были технические сложности на сайте для голосования, и многие потом мне лично писали, что их голоса оказались не засчитаны. Кто-то просто не разобрался, поэтому всё получилось так, как

получилось.

Виктория Райдос. Пресс-служба телеканала ТНТ.

— В этом проекте у каждого есть возможность «потопить» своего соперника, выставив низкие оценки за испытание. Для вас приемлемы такие способы борьбы с конкурентами?

— Как вы поняли, честность для меня важна. И я очень надеюсь, что мне лично удастся пройти все испытания, показав свою силу и достоинство. Это относится не только к моей персональной работе с людьми, которые обратились в проект за помощью, но и к испытаниям относительно моих соперников. Я не занижаю оценки на основании симпатии или её отсутствия, я стараюсь оценить именно силу других экстрасенсов и то, как они её используют и проявляют. Топить я никого не собираюсь, но отказываться от своего права давать конструктивную обратную связь не намерена.

— Как вы относитесь к критике коллег? На проекте практически все критикуют участников, и вы в том числе. Чья критика для вас важна?

— А это обратная связь от моих коллег-соперников. Что-то виднее именно со стороны, поэтому я обращаю внимание на сказанное мне, стараясь увидеть именно конструктивную часть. Я человек, я могу не замечать что-то в себе, поэтому я прислушиваюсь к другим людям. Даже сломанные часы дважды в день показывают верное время, поэтому я не отметаю то, что слышу. Конечно, хотелось бы слышать не обвинения, нападки или попытки оскорбить и задеть, а адекватную оценку моей работы. Особенно от тех людей, которые пришли на «Битву сильнейших». На мой взгляд, такое положение обязывает.

— Насколько неудачи выбивают вас из колеи?

— Поражения бывают разные, но в любом случае — это опыт и указание на новые точки для роста. Личного и профессионального. Не могу сказать, что меня что-то выбивает из колеи, я знаю, что иду своим путём и делаю это хорошо. Мне совершенно не хочется с него сходить, даже если случаются неприятности. А ведь они есть в жизни любого человека, я не исключение. Можно и поражение обернуть себе на пользу в конечно счете, а можно и весь эффект от победы спустить в никуда. Такие примеры тоже известны. Но это однозначно не мой случай.

Виктория Райдос. Пресс-служба телеканала ТНТ.

— Как думаете, что необходимо вам для победы в проекте «Экстрасенсы. Битва сильнейших»?



— Верить. В себя, в свои силы, в свои принципы, в своё дело. На моей стороне мой род, он меня и поддерживает, и направляет. Я верю в то, что мой подход и работа с родовой системой близки и женщинами, и мужчинам, которые чтят свои корни, своих предков. Я хочу победить. Не скрываю этого, более того, озвучиваю своё намерение. Думаю, что мои зрители меня слышат, понимают и поддерживают такую позицию.