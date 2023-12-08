Пять действенных способов очистить раковину от засоров

У вас засорилась раковина? Ничего, со всеми бывает! Этот факт ничего не говорит о ваших хозяйских способностях. Причин для засора может быть несколько, и не всё зависят от вас. Давайте без лишних эмоций разберёмся, что можно сделать.

Откуда проблемы?

Как правило, засор в раковине может появиться по одной из следующих причин.

1. Механическое препятствие. При смывании остатков продуктов, жира и других отходов происходит их скопление в труднодоступных местах, что в итоге приводит к образованию "пробок".

2 Отложения. При длительном использовании раковины на внутренних стенках труб образуются отложения, затрудняющие прохождение воды. Даже вода плохого качества может стать причиной засора труб из-за оседания твёрдых частиц её примесей внутри труб.

3. Ошибки монтажа, повреждения системы слива. Данные причины устраняются сложно, поэтому зачастую требуют помощи профессионалов. Первые две причины можно попытаться устранить самостоятельно.

Жидкие меры

Порой достаточно залить что-то в слив, чтобы растворить то, что в нём накопилось.

Кипяток. Иногда для устранения несильных засоров достаточно и его. Заливаем литр кипятка в сливное отверстие (при условии, что трубы стальные) и оставляем на 15-20 минут. Если пробка не очень сильно застряла, она может слиться в канализацию. Проверяем результат, включив слабый напор воды. Если же кипяток не помог решить вопрос засора, выбираем другой способ очистки.

Смесь стирального порошка, соды и уксуса. В случае если причина засора в большом количестве застывшего жира в трубах, то такой способ должен помочь. Возьмите 1 ст. л. стирального порошка и 1 ст. л. соды, засыпьте их в сливное отверстие, а сверху добавьте 2-3 ст. л. пищевого уксуса (не яблочного). Через 15-20 минут проливаем трубы горячей водой и оцениваем результат.

Раковина. freepik.com/halayalex

Лимонная кислота. Вскипятите кастрюлю с водой и добавьте пару пакетиков лимонной кислоты. Если у вас трубы металлические, то сразу залейте этот раствор в сливное отверстие, а если пластиковые, то дайте воде немного остыть и только потом заливайте. Подождите 10-20 минут и под хорошим напором пролейте горячую воду, чтобы вытолкнуть пробку.

Старый добрый вантуз

Набираем немного воды в раковину, накрываем вантузом сливное отверстие и плотно его фиксируем, обеспечивая отсутствие проникновения воздуха внутрь канализационной системы. Затем втягивая и вытягивая вантуз, пытаемся расшатать пробку и раздробить её на несколько более мелких частей.

На заметку Если у вас мойка состоит из двух секций, то нужно иметь дома два вантуза и использовать их в процессе чистки одновременно. Если же у вас есть только один вантуз, то второе сливное отверстие закройте влажной тряпкой и прижмите рукой.

Трос как последнее средство

Этот способ может помочь, если засор действительно сильный, и народные средства не дают желаемого результата. Трос внешне напоминает ёршик с длинной гибкой ручкой. Для металлических труб он может подойти идеально, так как способен частично справиться с удалением ржавчины, образовавшейся на внутренней поверхности труб. Для пластиковых труб использовать его не рекомендуем, поскольку есть риск повредить пластик сильным давлением, да и ржавчина внутри пластика не образуется.

Трос необходимо поместить в полость трубы и прокрутить. Направление движения может быть как от себя, проталкивая засор в канализацию, так и к себе, вытаскивая пробку. Не забывайте периодически включать горячую воду, чтобы смыть загрязнения, снятые во время очистки. А если троса дома нет, то на помощь может прийти металлическая проволока. Достаточно сделать на конце металлический крючок, но эффективность такого варианта меньше.