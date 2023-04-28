Пять ошибок, которых следует избегать во время приёма душа

Многие принимают душ на автомате, даже не задумываясь о том, что от того, как мы проводим водные процедуры, зависит состояние нашей кожи. Вот пять ошибок, которых следует избегать.

1. Длительное мытьё. Безусловно, гигиену соблюдать нужно, но, если стоять под душем каждый день по 15, 20 и даже 30 минут, это приведёт к сильному пересушиванию кожи, могут появиться сыпь, зуд или обостриться имеющиеся дерматологические проблемы. Вода не нанесёт вреда для кожи, если процедура длится 5−10 минут.

2. Вытираться насухо. Несмотря на то, что хочется побыстрее обтереться, нужно помнить, что правильно высушить кожу не менее важно, чем правильно её вымыть. Чтобы не навредить коже, вытирайтесь нежёстким полотенцем, оставляя кожу слегка влажной. После нанесите на тело увлажняющий крем или молочко.

3. Постоянное использование скраба. Скраб для тела нужен, но не чаще чем 1−2 раза в неделю. Иначе можно сильно повредить защитный слой кожи. Кстати, покупные скрабы вполне можно заменить сахаром мелкого помола, кофейной гущей, овсянкой, морской солью мелкого помола.

4. Горячая или холодная вода. Горячий душ вреден по двум причинам: во-первых, он смывает защитный жир, оставляя кожу «голой» перед бактериями в воде и воздухе. А во-вторых, вызывает излишний приток крови к коже, что приводит к воспалениям и её сухости. Холодная вода тоже пересушивает кожу — сужаются кровеносные сосуды, тем самым лишая кожу питания и кислорода. Идеальная температура — 36−37° C.

5. Всё равно, какое моющее средство. При выборе мыла и других средств отдавайте предпочтение более натуральным. Избегайте агрессивных моющих средств, в составе которых есть парабены, отдушки, триклозан, синтетические красители и ароматизаторы, формальдегиды, сульфат натрия и прочее. Вся эта химия приводит к повышенной сухости кожи и различным дерматологическим заболеваниям.