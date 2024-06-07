Пять самых необычных локаций, где проходили съёмки "Битвы экстрасенсов"

24-й сезон "Новой битвы экстрасенсов" подходит к финалу. В каждом выпуске участники проходят испытания и демонстрируют свои необычные способности. Часто для съёмок приходится выезжать в интересные локации и, порой, даже восстанавливать исторические события. Вот пять самых необычных мест, в которых проходили съёмки "Битвы".

Посёлок "Мосрентген" в Подмосковье (Усадьба Салтычихи)

Прозаичное современное название посёлка не раскрывает даже капли сути этого необычного места - старой Усадьбы. В своё время здесь жила семья поэта Фёдора Тютчева, и маленьким он проводил там лето. Но это место известно не поэтическими история, а жестокими и ужасными. Так, в XVIII веке в этой усадьбе правила знаменитая Салтычиха, помещица Дарья САлтыкова, которая убила более 100 крепостных крестьян. Одно из заданий второго сезона "Битвы экстрасенсов" было связано с этим местом: участникам проекта нужно было почувствовать, что происходило здесь 250 лет назад. Экстрасенсом удалось восстановить ужасную картину прошлого.

Дача Сталина

Одно из испытаний 18-го сезона проходило на знаменитой Зелёной даче Сталина под Сочи. Экстрасенсы проходили испытание с завязанными глазами - им было необходимо понять, где они находятся и что связано с этим местом, где жил один из главных тиранов XX века. Интересные моменты, связанные со Сталиным, почувствовали участники того сезона Соня Егорова, Александр Кинжинов и Константин Гецати.

"Битва экстрасенсов". Пресс-служба телеканала ТНТ.

Квартира Владимира Маяковского

В 13-м сезоне экстрасенсов с завязанными глазами привезли в одну из квартир в Москве. В ней застрелился один из самых ярких русских поэтов - Владимир Маяковский. В квартире ничего не меняли со дня гибели поэта - там находятся его вещи и мебель. Участникам сезона нужно было почувствовать, что произошло в этом месте. Экстрасенсы выдали интересные факты о жизни и смерти поэта. Одним из самых ярких моментов испытания стал внезапный переход ведьмы Елены Голуновой на грузинский язык. Находясь в трансе, она вдруг начала говорить непонятные окружающим фразы. Позднее выяснилось, что Маяковский знал грузинский язык. Через Елену он попросил съёмочную группу покинуть помещение.

Деревня самоубийц под Уфой

Несмотря на то, что практически в каждом сезоне проекта участники посещают "проклятые" деревни, разбросанные по всей стране, испытание в этом месте навсегда войдёт в историю проекта, как одно из самых невероятных и резонансных. В необычное и "нехорошее" место отправились участники "Битвы сильнейших" Александр и Олег Шепс и Марьяна Романова. В деревню Буганак в 250 км от Уфы их пригласили местные жители, заметившие странные вещи: практически в каждом доме небольшого посёлка есть самоубийца.

Александр Шепс. Пресс-служба телеканала ТНТ.

У каждого из участников была своя версия случившегося, но больше всех был шокирован Александр Шепс: он увидел над деревней древнейшее "проклятие Иуды". Источником проклятия, по словам медиума, старое "заражённое" кладбище. На глазах у изумлённых жителей деревни, принимавших участие в испытании, после ритуалов Александра на кладбище, в самых обычных куриных яйцах, купленных в магазине, вместо желтка были зародыши цыплят...

Могила Вольфа Мессинга

Вольф Мессинг считался великим провидцем. За помощью к нему обращался даже Иосиф Сталин. Вокруг персоны экстрасенса ходили и ходят легенды, про него снимают кино. Одно из испытаний 11-го сезона проекта снималось на могиле Мессинга на Востряковском кладбище в Москве. Экстрасенсы не знали, возле чьей могилы они находятся. Говорят, что на месте захоронения Мессинга нередко случаются мистические и необъяснимые события, и это место обладает особой энергетикой. Участникам сезона пришлось выдать интересные факты о жизни человека, а за испытанием наблюдал историк, который тут же мог подтвердить или опровергнуть слова экстрасенсов.