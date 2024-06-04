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"Я ещё не видела, чтоб Костя пил столько вина": горькая правда о бывшей солистке "ВИА Гры" поразила Гецати в самое сердце

До финала реалити "Невеста. Экстра-любовь" с Константином Гецати остаётся пара программ. Скоро брутальный аланский провидец объявит, кому отдаст своё сердце. Последний выпуск был посвящён встречам Константинам с друзьями и родными трёх оставшихся девушек - Ольги Меганской, Алисы Кретовой и Валерии Некрасовой.

"Невеста. Экстра-любовь".
"Невеста. Экстра-любовь".
Пресс-служба телеканала ТНТ.

Зрители уже привыкли, что едва ли не каждая серия реалити сопровождается скандалом. За последнее время сразу несколько девушек покинули проект по собственному желанию, а некоторые успели привязать к образу Гецати клеймо абьюзера. В этот раз обошлось без гроского выяснения отношений, но провидец открыл для себя страшную тайну об одной из участниц.

&quot;Невеста. Экстра-любовь&quot;.
"Невеста. Экстра-любовь".
Пресс-служба телеканала ТНТ.
&quot;Невеста. Экстра-любовь&quot;.
"Невеста. Экстра-любовь".
Пресс-служба телеканала ТНТ.
&quot;Невеста. Экстра-любовь&quot;.
"Невеста. Экстра-любовь".
Пресс-служба телеканала ТНТ.

Самое спокойное знакомство с дорогими для девушек людьми произошло у Константина и Валерии Некрасовой. Он лично познакомился с её подругами, а также поговорил по видеосвязи с мамой и отчимом участницы. Впрочем, бойкая будущая тёща немного смутила Константина.

Алиса Кретова также познакомила главного героя со своими подругами, но вместо родителей выбрала необычный вариант: она решила, что Гецати должен пообщаться с её бывшим, чем поставила всех в максимально неловкое положение. У главного героя осталось немало вопросов после такого общения. "Я ещё не видела, чтоб Костя пил столько вина", - прокомментировала Алиса сложившуюся ситуацию, которая поставила под вопрос её дальнейшее пребывание в проекте.

&quot;Невеста. Экстра-любовь&quot;.
"Невеста. Экстра-любовь".
Пресс-служба телеканала ТНТ.

Ещё одним потрясением для Константина Гецати стал обман от его фаворитки Ольги Меганской. Оказалось, что экс-солистка группы "ВИА Гра" участвует в шоу "Невеста. Экстра-любовь" будучи замужем! Роковая брюнетка уточнила, что давно не находится в романтических отношениях с супругом. Она назвала штамп в паспорте формальностью. По словам девушки, она вышла замуж в 2017 году, а через три года отношения с мужем прекратились. Мужчина знает, что супруга находится на проекте, так как экс-избранники сохранили дружеские отношения.

&quot;Невеста. Экстра-любовь&quot;.
"Невеста. Экстра-любовь".
Пресс-служба телеканала ТНТ.

Но даже знакомство с родителями не смогло пролить свет на сложившуюся ситуацию. В итоге встреча закончилась не на самой приятной ноте: Константин так и не смог поверить Меганской. "Невозможно строить отношения и знать, что девушка, которая тебе нравится, находится за-му-жем", - сделал вывод жених.

Ожидаемо на церемонии раздачи свечей Гецати оставил Ольгу без свечи, как знак того, что она покидает проект, но позже передумал. По мнению экстрасенса, сначала девушка должна познакомиться с его семьёй, а потом он сделает выбор. Это произойдёт в следующей программе.

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