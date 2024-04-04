Пять секретов небулайзера, о которых вы могли не знать

Медицинские приборы всё больше входят в нашу жизнь. Если раньше пределом мечтаний были тонометры и массажёры, то сегодня список значительно шире - от аппаратов на основе магнитного поля, до небулайзеров. Счастливых обладателей последних с каждым годом становится всё больше. Но есть вещи, о которых не знают даже опытные пользователи.

1. Он эффективнее и безопаснее ингаляторов

Благодаря небулайзеру (ультразвуковому или компрессорному) можно подобрать оптимальную дозу ингаляционного препарата и доставить его в бронхи и лёгкие в самой эффективной форме - в виде частиц размером 1-5 мкм. Всё, что крупнее, оседает во рту и верхних дыхательных путях, а более мелкие частицы выдыхаются обратно, не оказывая терапевтического воздействия. Небулайзер незаменим при сухом непродуктивном кашле и абструктивном бронхите, оказывает быструю помощь при астме и воспалении легких. И, в отличие от ингаляторов, безопасен в использовании: пар в небулайзере не нагревается, им невозможно обжечься.

2. Есть лекарства, которые нельзя заливать в небулайзер

Для ингаляций подходят физраствор, муколитики, бронходилятаторы, глюкокортикоиды, кромоны (препараты для лечения аллергии), антибиотики - причём в виде специальных растворов для ингаляций. При этом небулайзер категорически нельзя заливать любые растворы, содержащие взвешенные частицы (настои трав), масла, суспензии, растворы эуфиллина, папаверина, платифиллина, димедрола. Частицы масел, попав в лёгкие, могут вызвать отёк или масляную пневмонию. Пары трав - тяжёлую аллергическую реакцию. А у детей до 5 лет из-за особенностей строения дыхательных путей ингаляции любых веществ с сильным запахом могут спровоцировать спазм мелких бронхов и/или ларингоспазм. Есть данные, что пары "минералки" тоже могут спровоцировать бронхо-спазм. Лучше всего использовать обычный физраствор (если необходимо - с добавлением других лекарственных средств).

Небулайзер. freepik.com/Freepik

3. Для ингаляций пригоден только стерильный изотонический раствор

Использовать для этих целей водопроводную, кипячёную, дистиллированную воду или самостоятельно приготовленный раствор из соли и воды или воды и соды нельзя категорически. Заливать в небулайзер можно только стерильный физиологический раствор натрия хлорида, желательно в стеклянных или пластиковых ампулах, который открывается непосредственно перед ингаляцией. Если вы покупаете большую бутылку, забирайте из неё раствор одноразовым шприцем, не открывая резиновую крышку, и не используйте бутылку дольше 2-3 дней.

Ингаляцию делают не ранее чем через час после еды. При насморке вдыхают и выдыхают пары через нос. При кашле или больном горле - через рот. После ингаляции в течение часа не рекомендуется разговаривать, курить, петь, есть.

4. Раствор для ингаляций подогревать не нужно

Многих смущает, что небулайзер подает холодный пар: жидкость, превращаясь в аэрозоль и смешиваясь с воздухом, охлаждается до 16-20" С. Но в этом нет ничего страшного, и подогревать раствор перед использованием не нужно: могут измениться его физико-химические свойства, и это отразится на качестве лечения. Исключение составляет только раствор, который хранился в холодильнике: ему следует постоять, чтобы он прогрелся до комнатной температуры.

Небулайзер. freepik.com/Freepik

5. Комплектующие небулайзера нужно тщательно дезинфицировать после каждого использования

Причём не просто мыть водопроводной водой, а обдавать кипятком или обрабатывать специальным дезинфицирующим раствором, затем хорошенько ополаскивать кипячёной водой и тщательно высушивать. Это призывают делать все руководства по профилактике внутрибольничных инфекций.

Врача, срочно!

И всё же, как бы не помогали нам медицинские приборы, облегчая состояние в домашних условиях, любое лечение должно проходить под контролем врача. Не назначайте себе лечение небулайзером самостоятельно, совет использовать прибор должен дать врач. Вызывайте скорую помощь, если больной: начал задыхаться; потерял ориентацию в пространстве и времени; пожаловался на внезапную боль в груди; его стало резко клонить в сон, началось головокружение.