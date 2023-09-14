Романа Костомарова впервые расскажет в телеэфире, как выбрался с того света

В субботу, 16 сентября, гостем нового выпуска шоу "Секрет на миллион" станет Роман Костомаров. Впервые после шести месяцев тяжелейшей болезни, комы и множественных ампутаций олимпийский чемпион в танцах на льду расскажет о том, как поборол болезнь, кто ему помогал и кому обязан своим спасением.

Роман Костомаров - человек-легенда. Олимпийский чемпион, который неоднократно защищал спортивную честь нашей страны, вернулся к жизни, хотя многие не верили в то, что это произойдёт. В это нелёгкое для него время рядом с ним была любимая жена, фигуристка Оксана Домнина, и его родители, которые сделали всё, чтобы их сын вернулся к жизни. Ещё до болезни Роман старался предупреждать все их желания и бывал в гостях так часто, как только мог себе позволить, каждый раз старался их чем-то порадовать. В финале откровенного разговора с Лерой Кудрявцевой Роман Костомаров решится раскрыть свой "Секрет на миллион".

"Секрет на миллион". Роман Костомаров. Пресс-служба телеканала ТНТ.

22 августа Костомаров впервые после болезни, в результате которой у него были ампутированы обе стопы и кисти рук, появился на льду перед публикой во время гала-шоу Ильи Авербуха "Письма любви" в Сочи. В конце совместного номера с Оксаной Домниной они обнялись и вместе ушли с катка под овации зрителей.

Кроме того, Костомаров примет участие в документальном сериале "Киборг", в котором будут рассказаны истории людей, потерявших конечности и живущих с роботизированными протезами.