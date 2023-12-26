Русский суперфуд: почему сало уникальный продукт для оздоровления организма

Сало обычно или сильно любят, или вообще на дух не переносят. У одних только упоминание об этом продукте вызывает непреодолимое желание побежать к холодильнику и настрогать тонкими лепестками замороженный кусок с аппетитной прослойкой, чтобы тут же отправить с чесноком и свежим хлебом в рот. А других бросает в дрожь от отвращения. Журнал "Телепарк" решил разобраться в его противоречивой натуре.

Сало обычно или сильно любят, или вообще на дух не переносят. У одних только упоминание об этом продукте вызывает непреодолимое желание побежать к холодильнику и настрогать тонкими лепестками замороженный кусок с аппетитной прослойкой, чтобы тут же отправить с чесноком и свежим хлебом в рот. А других бросает в дрожь от отвращения. Журнал "Телепарк" решил разобраться в его противоречивой натуре.

Это сплошной холестерин?

В сале действительно много этого вещества, но по сравнению со сливочным маслом, процент холестерина ниже. К тому же он из сала не так уж и страшен, поскольку, как и в яичных желтках или молочных продуктах, сбалансирован лецитином. А в таком дуэте состав сала даже принесёт пользу, поскольку без лецитина и определённого количества холестерина нарушаются некоторые гормональные и иммунные процессы в организме человека, замедляется умственная деятельность. Хотя, конечно, людям с нарушением жирового обмена от сала всё-таки стоит воздержаться.

В нём совсем нет витаминов?

На самом деле по составу полезных элементов сало приближается к растительным маслам - в нём есть и жирорастворимые витамины A, D, Е и даже каротин. Но настоящая ценность заключается в содержании редкого витамина F, который представляет собой ненасыщенные жирные кислоты, в том числе незаменимую арахидоновую.

Факт, что сало лучше усваивается с хлебом из муки грубого помола или с добавлением отрубей. Кроме того, его полезно сочетать с овощами - капустой, огурцами; пряностями и специями - луком, чесноком, перцем.

Он помогает усваивать жиры, участвует в жировом обмене кожи, замедляя её старение, способствует заживлению ран. Именно поэтому сало часто рекомендуют прикладывать к флюсам. Чтобы восполнить суточную дозу этого витамина, взрослому человеку достаточно съесть один ломтик - около 9 г. Кроме того, в этом продукте содержится селен - мощный антиоксидант. Так что биологическая активность сала в целом в 5 раз выше, чем, например, сливочного масла.

Всем вредно?

Сало, как всякий жир, требует для своего переваривания нормальной выработки желчи и специальных веществ - липаз. Так что при нарушениях работы желчного пузыря, проблемах с расщеплением жиров или лишним весом врачи всё же советуют воздерживаться от сала.

Сало. freepik.com/jcomp.

Однако в организме относительно здорового человека сало хорошо усваивается и даже помогает очищению желчных протоков. Для этого рекомендуют раз в месяц съедать немного несолёного сала натощак, за час до завтрака. Кроме того, этот продукт используют для снятия болей в суставах, делая компрессы, и рекомендуют при легочных заболеваниях.

Чем старее, тем полезнее?

Прогорклым, жёлтым или серым сало становится, когда в нём полностью разлагается витамин F. И все его положительные качества приобретают знак "минус" - в нём могут образовываться канцерогены, ухудшается усвояемость. Так что на самом деле лучше избегать такого продукта, отдавая предпочтение свежему.

В советские времена всем членам Политбюро ежедневно в меню включали до 20 грамм сала.

Энергии - никакой?

В 1 г жира - 7-10 килокалорий (в зависимости от продукта), а в 1 г углеводов - 4. Так что ломтик сала дарит телу почти в два раза больше энергии, чем ложка сахара. И если не злоупотреблять другими жирными продуктами, 20 г сала в день не помешают. Особенно зимой, когда для обогрева тела требуется намного больше энергии.

От него толстеют?

Если есть месяцами одну овсянку и практически не двигаться, тоже можно набрать лишний вес. Хуже усваивается самое вкусно приготовленное сало - жареное, в шкварках, копчёное. Плюс любая тепловая обработка разрушает все положительные качества. Так что при обычном образе жизни лучше выбирать соленое сало комнатной температуры и в количестве, не превышающем 20 г в день. Если вес заставляет волноваться врачей, этот продукт стоит себе позволять не чаще одного раза в неделю и не больше 10 г.