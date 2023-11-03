Садко, Муха-Цокотуха и Змей Горыныч: в эфире НТВ развёрнется новая техно-битва аватаров

В этом сезоне на сцене "Шоу Аватар" будут выступать 12 цифровых аватаров: Василиса Прекрасная, Муха-Цокотуха, Лиса, Огненная Ворожея, Алёнушка, Золушка, Садко, Артемон, Железный Дровосек, Змей Горыныч, Соловей-разбойник и Трубадур. От реальных участников - их физических хозяев - им достанутся голос, движения и даже мимика, по которым членам жюри предстоит угадать, кто из звёзд российской эстрады в режиме реального времени в специальной студии управляет тем или иным сказочным героем.

"В этом году мы решили обратиться к самому дорогому, что у нас есть - культурному наследию и традициям. Всех героев нового сезона "Шоу Аватар" объединяет одно - они сказочные персонажи. Нашей команде хотелось передать молодёжи, которая активно следит за проектом, все неисчерпаемые духовные богатства народной культуры, которые нашли отражение в сказках. Каждый аватар несёт уникальные черты характера, о которых мы хотим напомнить подрастающему поколению, - рассказала Юлия Сумачёва, продюсер шоу.

"Шоу Аватар". Пресс-служба телеканала ТНТ.

В этом сезоне правила проекта немного изменятся. В каждом выпуске аватары будут разделены на три группы и по итогам выступлений в финальной номинации в конце программы окажутся три цифровых героя - по одному из каждой группы. Кто в этот вечер может раскрыть тайну своей личности, решают члены жюри, у которых будут три попытки и возможность попытаться угадать всех номинантов. Но если они угадали, кто скрывается под первым цифровым номинантом и за экраном будет стоять реальный участник, то два других номинанта автоматически будут спасены и пройдут в следующее шоу. Если же звёздные судьи не разгадали первого аватара, то у них есть шанс угадать, кто скрывается за вторым, а затем и третьим: таким образом, в каждой программе покинуть проект может только один аватар. Если же члены жюри никого из тройки номинантов не разгадали, то все трое проходят дальше.

Как и в прошлом сезоне, будет действовать правило полной конфиденциальности: участники не будут знать имена друг друга и не будут пересекаться во время репетиций и съёмок, а сопровождать их от дома и до съёмочного павильона будут охранники.

"Шоу Аватар". Пресс-служба телеканала ТНТ.

Звёздными детективами, которым предстоит разгадать, кто управляет цифровыми героями, в новом сезоне стали: Сергей Лазарев, Тимур Батрутдинов, Ида Галич, Марк Тишман и Ирина Понаровская, которая в одном из выпусков первого сезона уже занимала кресло члена жюри.

"В прошлом сезоне у меня была чудесная репетиция в роли члена жюри. Конечно, одного раза мне не хватило. У меня осталось впечатление, что мы, музыканты с образованием, здесь немного не соображаем. Но с другой стороны, потрясающе то, что мы каждый раз попадаем в сказку. Судейский опыт я буду нарабатывать, а также прислушиваться и присматриваться к тому, что здесь происходит", - поделилась ожиданиями от участия в шоу Понаровская.

Ведущим проекта вновь станет Вячеслав Макаров.