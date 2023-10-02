Сарик Андреасян подарил Лизе Моряк свадебный салон после съёмок сериала "Мендельсон"

Сюжет вращается вокруг офицера ВДВ Владимира Мендина (позывной Мендель). Герою, в одиночестве воспитывающего трёх дочерей, в наследство от бывшего командира достаётся свадебный салон, однако вдова генерала и её спутник не в восторге от такого поворота событий и стремятся отобрать предприятие у нового владельца. Теперь Менделю придётся заботиться не только о своих родных, но и о внебрачной дочери бывшего командира и её бизнесе.

Роль дочери покойного Лены досталась актрисе Лизе Моряк, которая описала персонажа как сильную и уверенную в себе бизнес-леди, не прогибающуюся под клиентов и точно знающую, как организовать свадебное торжество так, чтобы "жених не сбежал". В этом кроется её личная драма: брак самой героини не состоялся, поскольку жених струсил и в последний момент скрылся.

Другие центральные роли в проекте исполнили Владимир Сычёв, Виктор Бычков, Марина Федункив, Ольга Тумайкина, Тимур Батрутдинов, Мария Кравченко, Павел Комаров и другие. Режиссёром выступил Гарик Петросян ("Вася не в себе", "Слон", "Звёздный суд").

Свадебная тема так тронула создателей фильма, что продюсер Сарик Андреасян выкупил свадебный салоне, в котором проходили съёмки сериала "Мендельсон", и подарил своей супруге, Лизе Моряк. Судя по всему, актриса так прониклась ролью, что решила и в реальной жизни заняться свадебным бизнесом.

Сериал "Мендельсон". Пресс-служба телеканала ТНТ.

Лиза Моряк из Сарик Андреасян поженились в октябре 2022 года. В феврале 2023 года у них родилась дочь Элизабет. Моряк регулярно снимается в фильмах и сериалах своего супруга. Только в 2023 году вышло три проекта с участием семейного тандема. Сейчас Моряк снимается в ещё одном проекте Андреасяна "Денискины рассказы", где сыграет маму главного героя.