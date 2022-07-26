Основные правила шоу останутся неизменными: участники проекта живут в лагере посреди саванны на берегу реки Лимпопо. У них нет еды, и заработать её можно лишь на испытаниях, которые для них подготовили ведущие Миша Галустян и Ольга Бузова.
Каждое испытание — проверка на прочность и встреча со своими страхами в экстремальных условиях. Каждую неделю на голосовании определяются номинанты на вылет с проекта. Они проходят испытание, по результатам которого один из участников отправляется домой.
Продюсеры подготовили ещё более масштабные и сложные задания. Драматизма зрелищу добавят и старые обиды, которые остались у участников первых двух сезонов. Вместе с ними в лагерь вернутся и давние конфликты.
После первого сезона у Вики Одинцовой возникли некоторые вопросы к Стасу Ярушину, который вёл нечестную игру по отношению к ней, хотя она считала его другом.
Так же в проекте продолжится «противостояние» Олега Верещагина и Саши Стоуна, начатое во втором сезоне. Назревающий ранее конфликт в третьем сезоне наберёт обороты и, к радости устроителей и на потеху зрителей, закончится дракой.
Кроме того, появятся смешные и абсурдные челленджи для звёзд в лагере.
Справка
Победителем первого сезона стал футболист Вячеслав Малафеев, который боролся
за победу в финале с блогером Юлей Гаврилиной. Во втором сезоне реалити за
звание победителя соревновались Валя Карнавал и комик Олег Верещагин, который
в итоге и победил.