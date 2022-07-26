27 июля
КИНО & ТВ ЗВЕЗДЫ СОВЕТЫ
Теперь каждые выходные Виктория будет давать всевозможные советы по благоустройству квартиры и дачи, а также вместе с экспертами помогать героям программ изменить их жильё, сделав его красивым и удобным.
Кто заменил Александра Довгопола в "Дачном ответе" на НТВ

Саша Стоун и Олег Верещагин на кулаках выяснят, кто круче в третьем сезоне шоу «Звёзды в Африке»

Телеканал ТНТ анонсировал завершение съёмок третьего сезона экстремально-приключенческого проекта «Звёзды в Африке». Третий сезон шоу обещает быть эмоциональным, ведь в звёздном лагере встретятся участники двух первых сезонов, сообщает пресс-служба канала. Премьера, очевидно, состоится в начале сентября.

Испытание в телешоу "Звёзды в Африке".
Испытание в телешоу "Звёзды в Африке".
Пресс-служба телеканала ТНТ

Основные правила шоу останутся неизменными: участники проекта живут в лагере посреди саванны на берегу реки Лимпопо. У них нет еды, и заработать её можно лишь на испытаниях, которые для них подготовили ведущие Миша Галустян и Ольга Бузова.

Каждое испытание — проверка на прочность и встреча со своими страхами в экстремальных условиях. Каждую неделю на голосовании определяются номинанты на вылет с проекта. Они проходят испытание, по результатам которого один из участников отправляется домой.

Съёмки телешоу &quot;Звёзды в Африке&quot;.
Съёмки телешоу «Звёзды в Африке».
Пресс-служба телеканала ТНТ

Продюсеры подготовили ещё более масштабные и сложные задания. Драматизма зрелищу добавят и старые обиды, которые остались у участников первых двух сезонов. Вместе с ними в лагерь вернутся и давние конфликты.

После первого сезона у Вики Одинцовой возникли некоторые вопросы к Стасу Ярушину, который вёл нечестную игру по отношению к ней, хотя она считала его другом.

Стас Ярушин.
Стас Ярушин.
Пресс-служба телеканала ТНТ
Вики Одинцова.
Вики Одинцова.
Пресс-служба телеканала ТНТ
Олег Верещагин.
Олег Верещагин.
Пресс-служба телеканала ТНТ
Саша Стоун.
Саша Стоун.
Пресс-служба телеканала ТНТ
Роза Сябитова.
Роза Сябитова.
Пресс-служба телеканала ТНТ

Так же в проекте продолжится «противостояние» Олега Верещагина и Саши Стоуна, начатое во втором сезоне. Назревающий ранее конфликт в третьем сезоне наберёт обороты и, к радости устроителей и на потеху зрителей, закончится дракой.

Кроме того, появятся смешные и абсурдные челленджи для звёзд в лагере.

Справка

Победителем первого сезона стал футболист Вячеслав Малафеев, который боролся
за победу в финале с блогером Юлей Гаврилиной. Во втором сезоне реалити за
звание победителя соревновались Валя Карнавал и комик Олег Верещагин, который
в итоге и победил.

Комментарии
© 2001-2022
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 22-30-14,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
БЫСТРАЯ СВЯЗЬ
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость