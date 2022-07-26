Телеканал ТНТ анонсировал завершение съёмок третьего сезона экстремально-приключенческого проекта «Звёзды в Африке». Третий сезон шоу обещает быть эмоциональным, ведь в звёздном лагере встретятся участники двух первых сезонов, сообщает пресс-служба канала. Премьера, очевидно, состоится в начале сентября.

Основные правила шоу останутся неизменными: участники проекта живут в лагере посреди саванны на берегу реки Лимпопо. У них нет еды, и заработать её можно лишь на испытаниях, которые для них подготовили ведущие Миша Галустян и Ольга Бузова.

Каждое испытание — проверка на прочность и встреча со своими страхами в экстремальных условиях. Каждую неделю на голосовании определяются номинанты на вылет с проекта. Они проходят испытание, по результатам которого один из участников отправляется домой.

Съёмки телешоу «Звёзды в Африке». Пресс-служба телеканала ТНТ

Продюсеры подготовили ещё более масштабные и сложные задания. Драматизма зрелищу добавят и старые обиды, которые остались у участников первых двух сезонов. Вместе с ними в лагерь вернутся и давние конфликты.

После первого сезона у Вики Одинцовой возникли некоторые вопросы к Стасу Ярушину, который вёл нечестную игру по отношению к ней, хотя она считала его другом.

Стас Ярушин. Пресс-служба телеканала ТНТ Вики Одинцова. Пресс-служба телеканала ТНТ Олег Верещагин. Пресс-служба телеканала ТНТ Саша Стоун. Пресс-служба телеканала ТНТ Роза Сябитова. Пресс-служба телеканала ТНТ

Так же в проекте продолжится «противостояние» Олега Верещагина и Саши Стоуна, начатое во втором сезоне. Назревающий ранее конфликт в третьем сезоне наберёт обороты и, к радости устроителей и на потеху зрителей, закончится дракой.

Кроме того, появятся смешные и абсурдные челленджи для звёзд в лагере.