Сергей Безруков погрузится в криминальный мир советского гламура в сериале "Бизон: дело манекенщицы"

Криминальных сериалов на отечественном ТВ много, но не каждый остаётся в памяти. Многосерийный детектив "Бизон: дело манекенщицы", который с 9 октября начинает показывать Первый канал, наверняка привлечёт к себе внимание. Ведь в нём играет Сергей Безруков, который 18 октября отметит 50-летие, а производством занималась продюсерская компания Валерия Тодоровского.

Москва, 1974 год. Расцвет "брежневской" эпохи. Растёт благосостояние советских трудящихся. Однако за внешним благополучием уже идут процессы, которые спустя полтора десятка лет приведут к гибели империи... Осенним вечером во время премьерного показа в подсобке Дома моделей на Кузнецком мосту обнаружена повешенной ведущая манекенщица - Мила Никанорова. К расследованию приступает принципиальный и упрямый следователь МУРа Кирилл Бессонов по прозвищу Бизон.

Опытный следак проникнет в закулисье модного дома и погрузится в пучину интриг, где переплетаются интересы спецслужб, иностранных дипломатов, фарцовщиков-спекулянтов и криминальных структур. При этом значительная роль в сюжете отводится трагедии в жизни самого Бессонова, после которой он стал черствым и грубым человеком, словно выжженным изнутри огромным горем.

Сериал "Бизон: дело манекенщицы". Пресс-служба Первого канала.

"Сценарий детективного сериала "Бизон: дело манекенщицы" мы писали более пяти лет, и я очень доволен тем, каким захватывающим он получился. Мы увидим советский, как сейчас говорят, гламур, который был скрыт и недоступен простым советским людям, но этот мир был, и он был по-своему опасным. Художники воссоздали атмосферу, декорации, костюмы Москвы 1970-х годов, и это было самым сложным в реализации такого замысла. Ну и кто знает, возможно, "Бизон: дело манекенщицы" станет началом большой детективной саги, которая будет иметь продолжение".

Сериал "Бизон: дело манекенщицы". Пресс-служба Первого канала.

"Я не так много играл сотрудников милиции - сразу могу вспомнить участкового в сериале тоже Первого канала, но там я был лейтенант, а теперь стал майором. Бизон - прозвище моего героя, так его за глаза называют коллеги и не просто так, а за волевой характер и прямоту, за настойчивость и напор, когда дело касается расследования преступлений. Для меня этот проект - актёрская удача и очень интересная история", - говорит Сергей Безруков, исполнитель главной роли.