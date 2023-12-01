1 декабря
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Следствие вели: 5 новых исторических сериалов, которые вам стоит увидеть

Наступившая зима - пора тайн, загадок и мистики. В это время года хочется устроиться дома поуютнее и посмотреть захватывающий детектив с закрученным сюжетом, интригами и тайнами. Мы собрали относительно свежие увлекательные исторические детективы, которые не только развлекут вас сюжетом, но и перенесут в разные эпохи.

Сериал "Цербер".
Сериал "Цербер".
Пресс-служба онлайн-кинотеатра Premiere.

"Цербер" (PREMIER)

Новый костюмированный сериал о захватывающем расследовании убийств, случившихся в зимнем Петербурге времен восстания декабристов. По сюжету сериала, в этот непростой период в Петербурге начинает орудовать маньяк - он охотится на доносчиков, и возле тел своих жертв неизменно оставляет записки со стихами молодого поэта Александра Пушкина. Расследовать таинственное дело поручают дворянину Александру Бошняку.

Сериал &quot;Цербер&quot;.
Сериал "Цербер".
Пресс-служба онлайн-кинотеатра Premiere.

Действие сериала разворачивается в заснеженном Петербурге, все герои так или иначе опутаны интригами и связаны между собой, поэтому атмосфера сериала держит в напряжении. Поражает масштаб декораций и костюмов - некоторые платья для съёмок сериала специально брали из фондов российских музеев.

"Нулевой пациент" ("Кинопоиск")

&quot;Нулевой пациент&quot;.
"Нулевой пациент".
Пресс-служба Первого канала.

Основанный на реальных событиях драматический сериал, подробно описывающий поиск нулевого пациента, с которого началась вспышка ВИЧ в Советском Союзе. В детской больнице города Элиста Калмыцкой АССР местный врач Кирсан Аюшев начинает замечать у своих маленьких пациентов странные симптомы, напоминающие малоизученный тогда вирус иммунодефицита человека. Руководство не желает поднимать шум и привлекать к себе внимание, поэтому Аюшев самостоятельно отправляет информацию в Москву. На призыв к действию откликается столичный врач Дмитрий Гончаров, который немедленно отправляется в Элисту на поиски нулевого пациента.

"Художник" (PREMIER)

Сериал &quot;Художник&quot;.
Сериал "Художник".
Пресс-служба телеканала "Россия 1".

Ретро-детектив, переносящий зрителя в Москву военных лет. 1944 год, Великая Отечественная война близится к своему завершению. Возрастающую надежду на мирную счастливую жизнь омрачает беда в тылу: столицу потрясает череда жестоких убийств, на местах которых остаются портреты жертв. Убийц никто никогда не видел, свидетелей нет, места и схемы нападений постоянно меняются. Банду преступников прозвали "Мёртвой головой", а ее главу - Художником, ведь именно он, как считает следствие, оставляет зловещие рисунки. Расследование начинают майор Ефимов и капитан Сазонов, вскоре к ним присоединяется НКВД. Под подозрением оказывается каждый - даже те, кто ведут следствие.

"Смерш" (START)

Сериал &quot;СМЕРШ&quot;.
Сериал "СМЕРШ".
Пресс-служба РЕН ТВ.

Увлекательный и зрелищный военный детектив о напряженном шпионском противостоянии во времена войны. Действие разворачивается за несколько часов до нападения Германии на СССР: 21 июня 1941 года советский дипломатический курьер Волков везёт из Германии ценнейший груз с секретными документами. Немецкая военная разведка нападает на дипмиссию, однако опытный и сообразительный Волков выбирается живым и продолжает попытки доставить ценную информацию в Москву. По мере его продвижения к границе Советского Союза, дипломат и по совместительству разведчик разгадывает вражеские тайны.

"Формула преступления" (Иви)

Сериал &quot;Формула преступлений&quot;.
Сериал "Формула преступлений".
Пресс-служба Первого канала.

Детективная мелодрама о нежной и хрупкой, но одновременно решительной и целеустремленной девушке, которая стала одной из первых официальных женщин-следователей в Российской империи. Молодая и красивая Анастасия Ардашникова - настоящий первопроходец во всем. Девушка одной из первых окончила юридический факультет Сорбонны и вернулась на родину из Франции, чтобы стать криминалистом. Воодушевленная Анастасия сталкивается с российской действительностью, которая не готова принять девушку-криминалиста и её "иноземные штучки". Однако Ардашникова не сдаётся и упорно работает вместе с приставом Тарасом Смолокуровым.

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