Стало известно, кто стал победителем шоу "Удивительные люди"

На телеканале "Россия 1" прошёл грандиозный финал шоу о невероятных способностях "Удивительные люди". Победителем и обладателем Кубка шоу и денежного приза в 5 миллионов рублей стал канатоходец Камиль Мамаев из Дагестана.

Он показал фантастическое мастерство баланса и совершил невероятное: на высоте от 100 до 200 метров проехал на мотоцикле по стальному канату длиною в 1 километр, натянутому над Сулакским каньоном.

"Я не ожидал, что пройду в финал, а тем более стану победителем, потому что знал, что все участники шоу - уникальные профессионалы мирового уровня. Я благодарен команде проекта "Удивительные люди", которые подготавливали меня к съёмкам моих испытаний, обеспечивали безопасность. Они проявили смелость, снимая меня на канате с разных ракурсов.

Шоу "Удивительные люди". Пресс-служба телеканала "Россия 1".

Конечно, я благодарю за поддержку свою семью и друзей, которые помогли в организации съёмок в Дагестане моего сложного и зрелищного испытания, заслужившего любовь зрителей. Денежный приз я потрачу на развитие и возрождение многовековой традиции канатоходства, создам безопасные условия для тренировки молодых новичков. Поддержка зрителей - для меня огромная награда за мой труд в этом деле!", - рассказал счастливый Камиль из села Цовкра.