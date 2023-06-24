"Воды нет, еды нет, ничего нет!" Изнеженные звёзды не ожидали таких адских условий в шоу "Выжить в Дубае"

В воскресенье, 25 июня, зрителей ТНТ ждёт долгожданная премьера: стартует новое реалити-шоу "Выжить в Дубае". В первом выпуске проекта две команды - звёздная и народная - познакомятся друг с другом, а также узнают о правилах шоу. Селебрити сразу придётся столкнуться с трудностями, которые приведут к раздору и выяснению отношений.

В лагере посреди пустыни, в котором по правилам шоу будет жить команда, хуже справившаяся с испытанием проекта, есть только навес с подушками, пара палаток и вещмешки для каждого участника. Звёздам придется забыть о привычке роскошно жить и вспомнить навыки, полученные в турпоходах. Без умения ставить палатку, разжигать огонь лупой из природного топлива, любезно предоставленного верблюдами, и готовить еду на камне они не смогут провести в пустыне даже сутки. "Это, действительно, сложно: воды нет, еды нет, ничего нет!", - прокомментировала условия проживания Анна Хилькевич.

Шоу "Выжить в Дубае". Пресс-служба телеканала ТНТ.

Не обойдется и без первых разногласий: рьяное стремление Давида Манукяна во что бы то ни стало поставить палатку на ночь глядя не разделят Тимур Батрутдинов, Павел Мамаев и Серго.

В то же время народная команда, участники которой ни разу не были заграницей, проведёт первые сутки проекта в самом роскошном отеле Дубая, в номере, в котором останавливались Ким Кардашьян и Джеки Чан. Они столкнутся с роскошью, которую видели только в сериалах о 1000 и одной ночи. Кто-то из них впервые попробует морепродукты и экзотические фрукты, а также сделает маникюр.

Но все может измениться уже на следующий день, ведь после испытания команды могут провести рокировку условий проживания. Первое задание проекта покажет, кто дальше будет жить в отеле со всеми удобствами, а кто отправится в минимальные условия суровой пустыни.