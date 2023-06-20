Буря в пустыне: звёзды шоу-бизнеса сразятся с простолюдинами в новом шоу "Выжить в Дубае"

Не успел определиться очередной победитель шоу "Новые звёзды в Африке", а в эфире ТНТ уже 25 июня стартует новое реалити-шоу "Выжить в Дубае", в котором ради победы и солидного выигрыша 10 миллионов рублей участникам предстоит окунуться в завораживающий и безжалостный мир пустыни и пройти испытания в стиле а-ля Безумный Макс.

Белое солнце пустыни

Шоу "Выжить в Дубае" не имеет аналогов, это не франшиза и не адаптация. Формат проекта полностью разработан командой холдинга "Газпром-медиа". Идея проекта родилась у Павла Воли и Ляйсан Утяшевой, когда они заблудились в дубайской пустыне. Проведя время вдвоём за разговорами, обсуждениями и огромным желанием не сгореть на солнце, они придумали проект, который поддержали боссы ТНТ - продюсер Константин Обухов и директор Тина Канделаки. Авторы идеи - Павел Воля и Ляйсан Утяшева - станут ведущими и впервые поработают в одном проекте.

Телешоу "Выжить в Дубае". Пресс-служба телеканала ТНТ.

В результате под палящее солнце Дубая отправятся звёзды из мира кино, музыки, спорта и юмора и самые обыкновенные люди, среди которых будет и участница из Бийска. Первые привыкли к роскоши и бывают в ОАЭ чаще, чем в Подмосковье, другие же никогда не были за границей, а пустыню видели лишь на заставках компьтеров и в программе "Клуб путешественников".

По задумке авторов, проект расширит вселенную реалити-шоу канала, в которой уже успешно существуют "Звёзды в Африке", "Влюбись, если сможешь" и "Вызов".

Битва за роскошь

В каждом из 12 выпусков шоу участники будут соревноваться за право жить в роскошных условиях. По итогам батла проигравшие отправляются выживать в раскалённую пустыню, победители - в самый роскошный отель Дубая. Среди развлечений победителей - яхты, гоночные автомобили и прохлада роскошных бассейнов. Проигравшим же придётся думать лишь об одном: как выжить среди скорпионов без глотка воды.

Телешоу "Выжить в Дубае". Пресс-служба телеканала ТНТ. Телешоу "Выжить в Дубае". Пресс-служба телеканала ТНТ. Телешоу "Выжить в Дубае". Пресс-служба телеканала ТНТ. Телешоу "Выжить в Дубае". Пресс-служба телеканала ТНТ. Телешоу "Выжить в Дубае". Пресс-служба телеканала ТНТ.

Среди звёзд, согласившихся бросить вызов пустыне: актрисы Анна Хилькевич и Наталья Рудова, певица Ольга Серябкина, футболист Павел Мамаев, блогеры Давид Манукян и Серго, комик и шоумен Тимур Батрутдинов!

"Пустыня уважает мудрость и такт"

Телешоу "Выжить в Дубае". Пресс-служба телеканала ТНТ.

Каждый участник проекта впервые в своей жизни окажется в непривычных для него обстоятельствах и раскроется по-новому. Игроки будут проходить командные испытания на выносливость, смекалку, логику, скорость. Тот, кто хуже остальных справится с заданием, отправится на испытание на вылет, после чего проигравший навсегда покидает шоу. Создатели проекта обещают, что не обойдётся без интриг, непредсказуемых поворотов и решений, которые поменяют ход всего проекта. Якобы не обойдётся и без романтических отношений между участниками...

Телешоу "Выжить в Дубае". Пресс-служба телеканала ТНТ.

"Это уникальный проект с точки зрения того, что мы имеем честь общаться с её величеством пустыней. Она живёт по своим законам, и к ней нужен особый подход. Здесь не нужно сопротивляться, она не любит пустых споров. Она уважает мудрость и такт. Ни одна поворотная линия в сюжете не была придумана! Мы предложили героям обстоятельства, но их поведение предугадать было невозможно даже психологам!" - рассказывает Ляйсан Утяшева.