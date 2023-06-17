Всё или ничего: финалистов шоу "Новые звёзды в Африке" ждёт психологическая пытка

В воскресенье, 18 июня, зрители ТНТ увидят долгожданный финал шоу "Новые звёзды в Африке". Блогер Мария Погребняк, рэпер Саша ST и актриса Наталья Бардо проведут в лагере последние дни и отправятся на свое самое главное испытание проекта. Один из них станет победителем шоу и заберёт приз в 5 миллионов рублей.

Несмотря на напряженные отношения, тройка финалистов старается не конфликтовать, а беречь силы для финального испытания. Перед тем, как определится победитель, участникам предстоит пройти испытание на монеты, чтобы не остаться без сил в финале.

"Телешоу "Новые звёзды в Африке". Пресс-служба телеканала ТНТ. "Телешоу "Новые звёзды в Африке". Пресс-служба телеканала ТНТ. "Телешоу "Новые звёзды в Африке". Пресс-служба телеканала ТНТ.

Вместо традиционной церемонии голосования финалистов ждут неудобные вопросы от выбывших участников. Марии Погребняк, ST и Наталье Бардо придётся ответить на то, о чём никто не решался спросить их в глаза. Кто-то из "бывших" уверен, что ST в финале только благодаря Марии Погребняк, а кому-то интересно узнать, принимает ли себя Наталья Бардо со всеми негативными качествами, которые порой льются у неё через край. Не обошлось и без вопросов о морали Марии Погребняк, которая показала себя главной интриганкой, с первого дня создала коалицию и "выгнала" с проекта многих участников.

"Телешоу "Новые звёзды в Африке". Пресс-служба телеканала ТНТ.

"Я многих отправила домой, но у каждого был выбор: быть со мной, с моей командой. Они решили идти против и поехали домой. Это честно. Я сохранила лицо и дошла до финала. Я понимаю, почему мне задают такой вопрос: в начале проекта я играла жёстко. Там я хотела примерить образ сильной независимой женщины, вообще без принципов. Вижу цель - не вижу препятствий, ваши ожидания - ваши проблемы. Мне не стыдно. Здесь игра, я не хотела покинуть проект. Я хотела дойти до финала", - напоследок разоткровенничалась блондинка.

"Телешоу "Новые звёзды в Африке". Пресс-служба телеканала ТНТ.

Кто из троих финалистов окажется лучшим в финальном испытании, получит статус короля или королевы Африки и уедет домой с пятью миллионами рублей, смотрите в в эфире ТНТ.