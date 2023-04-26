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Михаил Галустян возвращает в телеэфир героев «Нашей Russia»

В пятницу, 28 апреля, на ТНТ стартует новое шоу одного из самых популярных и любимых комиков страны Михаила Галустяна. Каждый выпуск «Галустян +» будет состоять из скетчей и напомнит легендарный проект «Наша Russia», который стартовал на ТНТ в 2006 году и сразу завоевал любовь зрителей. Сразу скажем, Сергея Светлакова здесь не будет, только Галустян во множестве лиц!

Кадр из шоу "Галустян+".
Кадр из шоу "Галустян+".
Пресс-служба телеканала ТНТ.

В новом проекте Михаил предлагает посмеяться над проблемами российского общества, в этом ему помогают звёзды шоу-бизнеса, примеряя на себя необычные образы. Персонажи, созданные специально для проекта, не только поднимут зрителям настроение, но и помогут посмотреть на проблемы с сатирической точки зрения.

Кадр из шоу &quot;Галустян+&quot;.
Кадр из шоу «Галустян+».
Пресс-служба телеканала ТНТ.

Зрители увидят около десятка новых ярких персонажей, воплощённых в жизнь Михаилом Галустяном. Среди новых героев шоу — гаишники на Рублёвке, коллекторы, русские туристы и многие другие. Помимо абсолютно новых персонажей зрители увидят и народных любимцев — неподражаемого Жорика Вартанова и вечно попадающего в переделки Александра Родионовича Бородача. Оба образа будут обновлены в соответствии с современными реалиями и станут ещё более комичными.

Кадр из шоу &quot;Галустян+&quot;.
Кадр из шоу «Галустян+».
Пресс-служба телеканала ТНТ.

«Галустян +» — это не просто шутка ради шутки. Это взгляд на проблемы через призму юмора. Как журналист освещает события, так и я как комик через скетч-шоу подсвечиваю проблемы, где-то снижая градус того, что сейчас происходит. Это и вечная проблема отцов и детей, и социальные вопросы. После этого проще относишься ко всему, что происходит вокруг. Уверен, зрители смогут найти для себя любимчиков в моем шоу. Какие-то герои будут «кочевать» из серии в серию, какие-то будут появляться только на один эпизод", — интригует Михаил Галустян.

Кадр из шоу &quot;Галустян+&quot;.
Кадр из шоу «Галустян+».
Пресс-служба телеканала ТНТ.
Кадр из шоу &quot;Галустян+&quot;.
Кадр из шоу «Галустян+».
Пресс-служба телеканала ТНТ.
Кадр из шоу &quot;Галустян+&quot;.
Кадр из шоу «Галустян+».
Пресс-служба телеканала ТНТ.
Кадр из шоу &quot;Галустян+&quot;.
Кадр из шоу «Галустян+».
Пресс-служба телеканала ТНТ.
Кадр из шоу &quot;Галустян+&quot;.
Кадр из шоу «Галустян+».
Пресс-служба телеканала ТНТ.

Среди звёздных гостей шоу «Галустян +» — Константин Ивлев, Ваня Дмитриенко, Игорь Ознобихин, Владимир Селиванов, Денис Дорохов, Дмитрий Масленников, Марина Федункив, Леонид Слуцкий, Дана Абызова, Михаил Стогниенко и многие другие.

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