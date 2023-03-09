9 марта
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Галустян и Бузова устроят «Новым звёздам в Африке» голодные игры: фото участников

В воскресенье, 12 марта, на на канале ТНТ покажут первый выпуск экстремально-приключенческого шоу «Новые звёзды в Африке». Создатели проекта обещают ярких участников, а также новые неожиданные правила игры.

Реалити "Новые звёзды в Африке".
Реалити "Новые звёзды в Африке".
Пресс-служба телеканала ТНТ.

В основных испытаниях звёзды будут зарабатывать монеты, которые смогут потратить на своё усмотрение. Будет ли это обед на всех или кофеварка? Достаточное количество порций еды или стакан соли? В проекте появится киоск с ассортиментом того, что можно купить на выигранные монеты.

Реалити &quot;Новые звёзды в Африке&quot;.
Реалити «Новые звёзды в Африке».
Пресс-служба телеканала ТНТ.

После каждого испытания звёздам предстоит принять решение о судьбе общего бюджета. Муки выбора и попытки найти общее решение только добавят в шоу остроты, ведь ассортимент киоска будет разным в каждой серии, в зависимости от событий, происходящих в лагере звёзд.

Реалити &quot;Новые звёзды в Африке&quot;.
Реалити «Новые звёзды в Африке».
Пресс-служба телеканала ТНТ.

«В лагере не будет ничего: ни еды, ни посуды, шоу будет жёстким и интересным. Главная идея: проверить, насколько настоящие наши звёзды, потому что в Африке сбрасываются все фильтры социальных сетей, и они предстают перед нами такими, какие они есть на самом деле», — интригует Лика Бланк, продюсер шоу.

Наталия Медведева.
Наталия Медведева.
Пресс-служба телеканала ТНТ.
Виталий Гогунский.
Виталий Гогунский.
Пресс-служба телеканала ТНТ.
Эвелина Блёданс.
Эвелина Блёданс.
Пресс-служба телеканала ТНТ.
Игорь Ознобихин.
Игорь Ознобихин.
Пресс-служба телеканала ТНТ.
Алина Акилова.
Алина Акилова.
Пресс-служба телеканала ТНТ.
Тимофей Зайцев.
Тимофей Зайцев.
Пресс-служба телеканала ТНТ.
Иван Пышненко.
Иван Пышненко.
Пресс-служба телеканала ТНТ.
Мария Погребняк.
Мария Погребняк.
Пресс-служба телеканала ТНТ.
Денис Лебедев.
Денис Лебедев.
Пресс-служба телеканала ТНТ.

Первыми в лагерь заселились: актёр Виталий Гогунский («Универ»), актриса и телеведущая Эвелина Блёданс, блогер-миллионник Алина Акилова, блогер Мария Погребняк и певец Торнике Квитатиани. Компанию им составят звезда сериала «Реальные пацаны» Игорь Ознобихин, звезда Comedy Woman Наталия Медведева, актёр Тимофей Зайцев («Ольга»), боксёр Денис Лебедев, а также комик Иван Пышненко. Каждую неделю в игру будут вступать «новички» вместо тех, которые выбывают. Всего в проекте примут участие 17 звёзд.

Торнике Квитатиани.
Торнике Квитатиани.
Пресс-служба телеканала ТНТ.

Примечательно, что прекрасно физически подготовленный Торнике Квитатиани уже участвовал в другом реалити-шоу канала ТНТ «Вызов» и одержал победу.

Серьёзных конфликтов в лагере поможет избежать умение звёзд идти на компромиссы и учитывать мнение всей команды. Но, как показывает практика, удержаться от интриг в экстремальных условиях борьбы за победу практически невозможно, а это значит, что зрителей ждут интересные события. Тем более, что главный приз того стоит — 5 миллионов рублей.

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