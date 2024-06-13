Строитель из ДНР, пожарный и блогоматерь всея Руси: стало известно, кто будет глотать песок и плавиться на солнце в новом сезоне шоу "Выжить в Дубае"

Рано или поздно, но в Дубае должны были развернуться телевизионные страсти. Символ восточной роскоши и космополитизма - отличная декорация, к которой нужно просто добавить действующие лица. И вот добавили. Только закончилась охота за "Сокровищами императора" в Китае, а на ТНТ 16 июня начинается показ нового сезона реалити "Выжить в Дубае".

По победам равенство

В проекте, как и всегда, примут участие две команды. В одной будут семь звёздных участников, во второй - семь человек, которые ни разу не были за границей. Им придётся проходить сложные испытания на силу, выносливость, смекалку, логику, ловкость, чтобы определить, кто проведёт время в роскошном отеле, а кто - в жаркой пустыне. Каждую неделю один из участников покидает проект. В финале останутся двое самых сильных и достойных, но только один заберёт 10 миллионов рублей - главный приз проекта.

"Выжить в Дубае. Возвращение". Пресс-служба телеканала ТНТ.

В первом сезоне "Выжить в Дубае" победу одержал Павел Мамаев, во втором, съёмки которого перенесли в Самарканд, выиграл представитель народной команды Александр Лось. Он работает цирковым тренером в городе Енакиево (ДНР). Ещё в начале проекта он заявил, что деньги ему нужны для того, чтобы отремонтировать разбитый спортзал, где сейчас занимаются дети. Получается, что счёт между командами равный - 1:1, а значит, сезон обещает быть захватывающим, ведь в каждой команде собрались участники, готовые на всё ради победы.

"Выжить в Дубае. Возвращение". Пресс-служба телеканала ТНТ.

В новом сезоне проект вновь вернулся в Дубай, в место, где у Ляйсан Утяшевой и Павла Воли появилась идея этого реалити и где снимался первый сезон шоу. "Несмотря на большие возможности выбрать любую локацию, сердцем нас тянуло сюда, в дубайские пески. Поэтому мы здесь, вместе с участниками, чтобы снять для вас ещё один сказочно-красивый сезон шоу "Выжить в Дубае", - говорит Ляйсан Утяшева.

Новички и реваншисты

Состав звёздной команды уже известен - среди них есть новички и уже закалённые в суровых реалиях экстремальных шоу участники. Например, за плечами Торнике Квитатиани - уже два реалити. В проекте "Вызов" со звёздами и молодыми учёными он одержал победу, выиграв 10 миллионов в паре с физиком-ядерщиком Екатериной Щегловой. А вот в шоу "Новые звёзды в Африке" Квитатиани выбыл на неожиданно ранней стадии. "У меня осталось чувство недосказанности после Африки, поэтому этот вызов я принял сразу. Но перед поездкой в Дубай я сделал выводы из своих ошибок: понял, что не нужно быть слишком самоуверенным, нужно потихоньку идти вперёд".

"Выжить в Дубае. Возвращение". Пресс-служба телеканала ТНТ.

Также за главный приз в шоу будут бороться блогер и спортсмен Саша Стоун, актриса Comedy Woman Надя Сысоева, блогоматерь всея Руси Оксана Самойлова и рэпер Джиган, которые воспитывают четверых детей, звезда красных дорожек Каннского кинофестиваля Виктория Боня, а также актёр Вячеслав Чепурченко, который хорошо известен зрителям не только по сериалам, но и по участию в шоу "Звёзды в Африке".

"Выжить в Дубае. Возвращение". Пресс-служба телеканала ТНТ.

Кстати, Саше Стоуну придётся гораздо тяжелее, чем раньше, ведь по случайному стечению обстоятельств в шоу он будет участвовать вместе со своей возлюбленной Надей Сысоевой. "Нас пригласили принять участие в проекте задолго до нашего знакомства. И ещё тогда мы оба решили, что будем участвовать, но на проект мы приехали уже как пара", - признался Стоун.

"Выжить в Дубае. Возвращение". Пресс-служба телеканала ТНТ.

В народную команду вошли 29-летний пожарный из Туапсе Илья Жуков, 30-летний московский сап-инструктор Остап Солдатов, 20-летний строитель из ДНР Никита Плахотниченко, 33-летний мастер погрузочно-разгрузочных работ из Тюмени Андрей Зубенко, 29-летняя домохозяйка из Новокузнецка Александра Сухорукова, врач скорой помощи из Владимирской области 38-летняя Анастасия Перун и маркетолог из Астрахани 28-летняя Ольга Воронцева.