Царица русской песни: 95 лет великой певице Людмиле Зыкиной

10 июня исполнилось 90 лет со дня рождения народной артистки СССР Людмилы Зыкиной - легенды отечественной эстрады. Обаятельная и застенчивая улыбка, величавое спокойствие и в то же время мощное пение завораживали слушателей. Благодаря её мастерскому исполнению, многие авторские песни получили всенародное признание.

После перестройки про Людмилу Зыкину как-то подзабыли. Началась новая эпоха, которой требовались новые герои. А певица на эту роль явно не подходила. В 1990-е годы прошлого века Зыкина стала, к сожалению, во многом одиозным символом эпохи. Ушедшего безвозвратно времени, которое многие вспоминали с тоской, многие - с восторгом, многие - с раздражением и ненавистью. Она целиком и полностью принадлежала советской эстраде, 1960-1980-м годам прошлого века, когда уже не воевали со всем миром, уже не сажали по доносам, когда временами можно было вздохнуть, хотя и не всегда, полной грудью.

Люська-сорвиголова

Она родилась в подмосковном тогда ещё селе Черёмушки в простой семье. Отец работал на хлебозаводе, мать - санитаркой в больнице. Люся росла сорванцом, дружила с мальчишками, играла в футбол. Мечтала стать лётчицей.

Характер у Людмилы был сильный, боевой. Соседки говорили её маме: "Смотри. Люська в подоле принесёт". Та им отвечала: "Ну что ж, воспитаем". Мама была мудрой и доброй, её уроки дочь заучила на всю жизнь.

В семье пели все - отец, мама, бабушка. Люся впервые выступила в Доме пионеров, когда училась в 4-м классе - спела романс "Белой акации гроздья душистые". А вскоре началась война. Ей было 12, когда, накинув пару лет для солидности, она пришла на Московский станкостроительный завод имени Серго Орджоникидзе ученицей токаря. Днём Люся Зыкина работала у станка, ночью дежурила в госпитале, пела песни раненым.

Через два года после войны Люся попала в знаменитый хор имени Пятницкого. Шла как-то с подружками но улице, увидела объявление о наборе в хор и поспорила на шесть порций мороженого, что поступит. Так и прошла огромный конкурс. Однако спустя пару лет её певческая карьера прервалась. У Зыкиной умерла мама, самый близкий её человек. Для Людмилы это была огромная утрата, а поддержки от отца ждать не приходилось - он тут же женился.

На нервной почве девушка потеряла голос, твёрдо тогда решила, что артистки из неё не выйдет, и ушла из хора. Сидеть сложа руки она не умела, поэтому пошла работать в типографию. Печатала листовки и брошюры, слушала радио в перерывах. Как-то Люся услышала песню "Матушка, что во поле пыльно" в исполнении Надежды Обуховой, и так она её тронула за сердце, что неожиданно для себя девушка запела вместе с радио. - вернулся голос. Она снова пошла в хор. но уже в другой - русской песни Всесоюзного радио.



Пережив в молодости тяжелую потерю, Людмила закалилась и стала ещё сильнее. Она шла вперед - спокойно и гордо, все больше утверждаясь в своём сначала негласном, а потом и признанном статусе лучшей русской певицы. В 1960 году Зыкина начала сольную карьеру, а в 1977-м исполнила свою мечту - создала собственный музыкальный ансамбль "Россия".

Наша Зыкина

Она удивительным образом сочетала в себе глубокую русскую народность и советский дух в его лучшем проявлении. В её песнях и грусть российской глубинки, и раздолье неприкаянной души, и радость труда, и ожидание непременного счастья. Возможно, за это Зыкину любили и простые люди, и власть. Безупречный образ сильной, гордой женщины с большим сердцем служил примером того, какой должна быть советская женщина. Никита Хрущёв, Леонид Брежнев, Константин Устинов, Алексей Косыгин оказывали внимание певице.

Её восторженным поклонником был глава советского Азербайджана Гейдар Алиев. Но особенно она дружила с Екатериной Фурцевой, тогдашним министром культуры. Они ходили вместе в баню, ездили на рыбалку. Екатерина Алексеевна давала бесценные дружеские советы - запрещала полнеть, не разрешала пересаживаться на иномарку, потому что русская певица должна ездить на советской машине. Удивительно, но, будучи глубоко патриотичным человеком, Зыкина никогда не была членом партии. Она трижды писала заявление, но ей отказывали по каким-то бюрократическим формальностям.

Людмила Зыкина. u-tv.ru

Певица с большой буквы

Она выступала и в огромных концертных залах, и перед трудовыми коллективами - в обеденный перерыв. Она объездила почти сто стран мира. Её восторженно принимали даже в тех государствах, которые советская пропаганда относила к числу антагонистов соцлагеря. Ничего удивительного: Зыкину можно было обвинить в чём угодно, но только не в бесталанности. Когда она выводила своим бархатным грудным голосом стихи Льва Ошанина: "Сказала мать: "Бывает все, сынок / Быть может, ты устанешь от дорог / Когда придёшь домой в конце пути / Свои ладони в Волгу опусти", - даже тем, кто по-русски не понимал, казалось, что они могут найти умиротворение в волжских водах.

Она была открытая, светлая, живая. Люди это чувствовали и тянулись к ней. Певице столько раз предлагали заманчивые условия, чтобы остаться в других странах, но за границей ей всегда было скучно, без родины она задыхалась.

"Битлы" подарили ей крестик

За свою долгую певческую карьеру Людмиле Зыкиной довелось познакомиться со многими великими людьми. Она пела не ред Фрэнком Синатрои. Жан-Полем Бельмондо. Чарли Чапли-ном. Мирей Матье. Шарлем Азнавуром и многими другими. Все они неизменно восхищались ее голосом. Однако не только классические и эстрадные артисты ценили талант певицы: далекие от народных песен музыканты также признавали ее уникальность. Зыкина всегда чувствовала то. о чем поет. Быть может, в этом и заключался секрет её проникновенного пения.

Однажды совершенно случайно Людмила Георгиевна оказалась в одном ресторане с группой The Beatles. Когда "битлы" узнали, что рядом обедает великая русская певица, подсели знакомиться. Зыкина спела им "Ивушку", и музыканты пришли в такой восторг, что попросили записать им ноты. На прощание ребята подарили ей серебряный крестик. Людмила Георгиевна освятила его и долгое время носила в качестве талисмана. А группа The Beatles иногда на концертах играла "Ивушку"...

Слишком сильная для любви

Людмила Георгиевна всегда нравилась мужчинам, и предложений от поклонников ей поступало немало. Четыре раза она их принимала и выходила замуж. Зыкина никогда не искала выгоды от браков. Широкая душой, она влюблялась искренне и сильно. Она растворялась в мужчинах, но чаще всего оказывалась сильнее их. Её мужьям было тяжело совладать с собственными амбициями. Да и жизнь Зыкиной складывалась так, что известность её распространялась семимильными шагами, а мужчин она выбирала простых.

Первый муж - инженер, второй - фотокорреспондент, третий - преподаватель иностранных языков, четвёртый - баянист... С последним. Виктором Гридиным, они прожили дольше всего - 17 лет. Он был на 14 лет моложе, но это не мешало их чувствам. До тех пор, пока любовь не превратилась в партнёрство и у Виктора не появилась другая женщина. Размышляя о личной жизни, Зыкина видела причину неудачных браков в отсутствии детей - они укрепляют отношения, а в её жизни вместо детей была работа.

Музыка бессмертна

На своём последнем юбилее Зыкина призналась в том, что счастлива и получила от жизни даже больше, чем ожидала. Тысячи песен, больше шести миллионов пластинок, любимое дело, всенародная любовь... Наверное, больше за человеческую жизнь сделать было невозможно. И нет русского человека, который бы не знал в её исполнении "Течёт Волга", "Оренбургский пуховый платок", "Гляжу в озёра синие"...

Людмила Георгиевна как-то сказала: "Нужность надо чувствовать всегда. Когда человек нужен, он живёт". Её песни будут жить ещё очень долго - в фонотеках любителей русской песни, в памяти людей, в истории как великая музыка нашей страны, а значит, она будет нужна и жива.