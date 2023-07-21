Учимся грамотно фотографировать ребёнка летом

Солнце, загородные путешествия и поездки к морю! Сколько новых впечатлений и ярких красок ожидает вас и ваше чадо этим летом! Сделать эти события по-настоящему незабываемыми вам поможет фотосъёмка. Чтобы снимки получились яркими и динамичными, прислушайтесь к нашим советам.

Работа со светом

Фотография - это искусство рисовать светом. Ищите самое выгодное и красивое освещение. Лучше всего фотографировать при естественном освещении. Более выигрышно освещение утром и на закате.

Боковое освещение (солнце сбоку от ребёнка) - самое предпочтительное. При этом одна сторона будет хорошо освещена, другая же останется в тени. Это придаст объём, глубину и текстуру изображению.

Фронтального освещения (солнце светит прямо в лицо крохе) - желательно избегать. Иначе малыш будет щуриться, изображение получится плоским и невыразительным, а на лице появятся непривлекательные тени.

Дети. freepik.com/Freepik

Мозаичное освещение (малыш встаёт в тени деревьев) может получиться просто волшебным: листва задержит большую часть света, идущего сверху, а некоторые солнечные лучи, проходя через листву, создадут причудливые блики на лице ребёнка.

Освещение сзади (солнце находится за спиной ребёнка) идеально подходит для фотосъёмки детей. При этом можно получить очень эффектный тёмный силуэт крохи, особенно если фотографировать на закате или рассвете. Если дополнительно подсветить малыша вспышкой, получится "ангельский" эффект (удивительно сияющий ореол в волосах) и одновременно исчезнут тени с лица.

Дождливый день - не повод отказываться от фотосъёмки. В капельках дождя зонтик, резиновые сапожки, плащ яркой расцветки придадут изображению жизнерадостности.

Точка съёмки

Дети. freepik.com/Freepik

Держите фотоаппарат на уровне плеч ребёнка (для этого придётся присесть на корточки). Такой ракурс позволит вам быть с малышом на равных. Кроме того, это даёт возможность взглянуть на мир глазами ребёнка: теперь вы увидите совсем другие детали и другую перспективу. Кстати, тем самым вы избежите искажений. Если же фотографировать с высоты вашего роста (с верхней точки), то ребенок на фото получится маленьким и беззащитным, с большой головой и короткими ногами. При съёмке с нижней точки (снизу вверх) также происходит искажение. Но в данном случае вы наделяете малыша большей значимостью, уверенностью и даже величием.

Не заставляйте ребёнка улыбаться "через не хочу". Лучше покажите ему то, что вызовет на его лице улыбку.

Правила композиции

Дети. freepik.com/master1305

Желательно избегать расположения ребёнка строго по центру фотографии, поскольку это скучно и невыразительно. Композиция будет более интересной, если применить правило третей. Мысленно разделите изображение на равные части двумя вертикальными и двумя горизонтальными линиями (как решётка для игры в крестики-нолики). Объект съёмки (малыша) размещайте вдоль этих линий или на их пересечении. Глаза, улыбка - самая важная часть фотографии. Поэтому при съёмке портрета ребёнка лучше построить кадр таким образом, чтобы его глаза были расположены на верхней горизонтальной линии, - это приблизит фотографию к классическим пропорциям.

Если ребёнок смотрит в сторону, то не режьте линию взгляда прямо перед носом. Оставьте на снимке больше пространства перед ним (в направлении его взгляда), чем позади него.

Встать в позу

Каждый раз придумывайте интересные и необычные позы. Пусть ваш малыш подпрыгнет как можно выше. Усадите кроху на разноцветную скамейку или на живописную полянку, усыпанную цветами, позвольте ему облокотиться на изящные перила. Но всё же постарайтесь поменьше давать ребёнку указаний, как встать и куда посмотреть. Вместо этого позвольте ему оставаться самим собой и делать так, как ему нравится.