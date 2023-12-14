Отказавшаяся от украинского паспорта Жанна Бадоева заменит иноагента Галкина в шоу "Лучше всех!"

В ближайшее время в эфир Первого канала вернётся ещё одно развлекательное шоу выходного дня - "Лучше всех!". Продюсеры наконец-то нашли замену юмористу Максиму Галкину*. Об этом стало известно ТАСС от пресс-службы телеканала.

В качестве вероятных кандидатур на эту роль называли Александра Олешко, Диму Билана, Дмитрия Нагиева, Валдиса Пельша и Александра Смола. Но теперь у программы будет женское лицо - ведущей станет Жанна Бадоева, которая большую часть жизни прожила на Украине. Там же она начала телекарьеру, превратившись в суперзвезду.

В марте 2019 года стало известно, что Жанна отказалась от украинского гражданства, мотивировав этот шаг тем, что переежала на ПМЖ в Италию в 2015 году. Бадоева известна зрителям по тревел-шоу "Орёл и решка" и "Жизнь других", проекту "Две звезды. Отцы и дети".

Продюсеры шоу выразили уверенность в том, что Жанна привнесёт в съёмочный процесс море позитива - мама сына и дочери отлично ладит с детьми всех возрастов, что видно из сюжетов её программы. Почти всегда она делает репортажи из роддомов, школ и детских садов стран, в которых бывает. Съёмки новых выпусков реанимированной передачи уже начались. Не исключено, что их покажут на новогодних каникулах.

Жанна Бадоева. zhannabadoeva.com

Бадоева была одной из тех, кто после начала СВО опубликовал в своих соцсетях флаг Украины. Изображение она подписала фразой: "Самое страшное утро 24.02.2022. Страх и ужас". За это активисты призывали выгнать её с российского телевидения, но "Жизнь других" осталась в эфире.

Телешоу "Лучше всех!". Пресс-служба Первого канала. Телешоу "Лучше всех!". Пресс-служба Первого канала. Телешоу "Лучше всех!". Пресс-служба Первого канала. Телешоу "Лучше всех!". Пресс-служба Первого канала.

Премьера "Лучше всех!" состоялась в 2016 году. Её участники - одаренные дети из разных уголков нашей страны и даже из-за рубежа. В студии они демонстрируют свои таланты и умения. Одни уже в юном возрасте виртуозно овладели искусством танца, другие надувают огромные шары из жевательной резинки, а третьи могут дать фору родителям в астрономии и палеонтологии.

* Внесён Минюстом России в реестр иноагентов.