Укрощение строптивого: о чём новый турецкий сериал "Зимородок", который покажут на НТВ

Нашествие турецких сериалов на российских зрителей вышло на новый виток. Теперь их показывают не только нишевые каналы, ориентированные на женскую аудиторию, вроде "Домашнего", "Ю" и "Субботы", но каналы "большой тройки". Сегодня, 26 июня, в эфире НТВ состоится премьера сериала "Зимородок", который у себя на родине стал хитом, побив рекорды другого блокбастера "Постучись в мою дверь", и стал хитом в российских онлайн-кинотеатрах.

Сериал будет выходить по будням с 16.50 до 19.00 - в слоте, где выходят популярные у женской аудитории остросоциальные ток-шоу "За гранью" и "ДНК", которые, в свою очередь, ушли в летний отпуск. Примечательно, что его будут крутить даже в субботу.

В основе сюжета лежит история красавца и ловеласа Ферита (Мерт Рамазан Демир), который вырос в богатой семье и привык ни в чём себе не отказывать. Бесконечные вечеринки, новые подружки - вот привычные будни праздного юноши, который не заботится ни о будущем, ни о каких-то достижениях в жизни. Поведение прожигателя жизни огорчает его дедушку, уважаемого бизнесмена Халиса Агу. Чтобы обеспечить семью и добиться достойного положения, мужчина тяжело работал и знает цену каждой заработанной монете.

Когда же в дом Ферита приходит полиция с обыском, Халис понимает, что должен взять судьбу избалованного внука в свои руки. Он поручает своей невестке Исафат подобрать подходящую для продолжения рода девушку из своего родного города Газиантеп. Полагая, что формальные отношения никак не смогут помешать привычному образу жизни, Ферит соглашается на брак.

Сериал "Зимородок". IMDB.com

У Казима есть две дочери - Суна и Сейран. Обе девушки находятся на выданье, и отец планирует связать судьбу дочерей с состоятельными мужчинами, которые принадлежат к достойным семьям. Увидев Суну, Исафат решает, что именно эта девушка подойдёт в жёны Фериту. Однако судьба распоряжается иначе. По воле случая парень знакомится с Сейран (Афра Сарачоглу) во время прогулки, и, хотя первое знакомство оказывается не слишком удачным, вскоре вопреки желанию девушки состоится их свадьба с Феритом. Но сможет ли девушка наставить ветреного Ферита на истинный путь?