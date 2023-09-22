Утомлённая солнцем кожа: как избавиться от постотпускного акне

Из отпуска мы привозим не только сувениры и яркие воспоминания, но и проблемы с кожей. Самая распространённая из них - досадные маленькие (а иногда и не очень) прыщики на лице или, как их называют косметологи, постотпускное акне.

Без уважения к возрасту

Проблема эта актуальна не только для совсем юных барышень, но и для женщин 30-40 лет. Акне возникает, когда находящиеся в коже сальные железы начинают работать слишком активно и засоряются избытком жира и омертвевшими клетками. Эта смесь обычно составляет головку угря, которая под воздействием солнца приобретает тёмный цвет.

Истоки проблемы

Специалисты много спорят о том, что же именно запускает процесс появления акне? Почему в определённый момент сальные железы начинают так интенсивно работать и буквально топить кожу в избытке жира? Причин много. Но все без исключения врачи согласны с тем, что одна из главенствующих - солнце.

Избыток ультрафиолета провоцирует активацию деятельности сальных слёз и способствует засорению пор. Причём пока вы лежите на морском берегу под солнечными лучами, которые иссушают кожу, прыщиков нет. А вот стоит вернуться домой, как буквально через пару дней начинаются активные высыпания акне - это кожа, освободившись от солнечного плена, начинает устранять последствия пересушивания и продуцирует избыточное количество кожного сала.

Что делать?

Если вы хотите поскорее избавиться от акне, прежде всего придётся кардинально пересмотреть образ жизни. Косметологи рекомендуют больше спать (8-9 часов в сутки), правильно питаться (никакого фастфуда и еды быстрого приготовления) и употреблять не менее двух литров воды в день. Не будет лишним соблюдать и другие правила.

Cледите за чистотой рук

И как можно реже дотрагивайтесь до лица: не способствуйте переносу болезнетворных бактерий и жира. Руки и лицо лучше всего мыть антибактериальным мылом. Этот старый проверенный метод по-прежнему очень эффективен в борьбе с акне-бактериями. Однако главное - не перепутать: покупать надо специальное косметическое мыло для лица. После мытья лицо надо обязательно протереть тоником, восстанавливающим рН кожи. А затем нанести крем с подсушивающим эффектом (ищите в составе масло чайного дерева, оксид цинка, сок алоэ, бисаболол, к примеру).

Лето. freepik.com/Freepik

По такой программе (мыло-тоник-крем) ухаживайте за кожей в течение 10 дней. Если улучшений не наступило, обязательно обратитесь за помощью к врачу-косметологу. Он подберёт вам программу ухода с учётом ваших индивидуальных особенностей. Возможно, придётся сдать анализы. Ведь зачастую проблемы с кожей отражают и скрытые недуги (заболевания желудочно-кишечного тракта, почек, эндокринной системы и т.д.). Будьте к этому готовы.

Не выдавливайте прыщи



Это разрушает структуру пор, облегчает проникновение в них бактерий с последующим образованием рубца. Лучше обрабатывайте проблемные участки специальными спиртсодержащими лосьонами. Оптимальный вариант - настойка календулы, которая продается в любой аптеке. Но здесь важно не переусердствовать. Этой настойкой можно пользоваться не более двух недель (как и любым другим спиртосодержащим средством для кожи лица).

Следите за питанием

Включите в свой рацион природные антибиотики. Это продукты, содержащие цинк, и оказывающие противовоспалительное действие жирные кислоты, - семена тыквы, миндаль, лосось. Откажитесь или хотя бы ограничьте потребление углеводов: белого хлеба, сахара, тортов и пирожных. От копчёных, острых и жирных блюд тоже лучше воздержаться.

Лето. freepik.com/prostooleh

Уделяйте уходу за лицом не менее 15 минут

Ежедневное умывание и протирание лица антиугревыми средствами должно стать для вас такой же привычной процедурой, как чистка зубов утром и вечером. Косметологи единодушны: регулярный уход - залог успешной борьбы с акне.

У аппарата

Неплохого результата можно добиться и в домашних условиях с помощью косметологических аппаратов, предназначенных для самостоятельного использования. Например, с помощью аппарата Дарсонваля. Дарсонвализация - это воздействие импульсным током высокой частоты, высокого напряжения и малой силы тока. Прибор назван в честь французского учёного-физиолога Дарсонваля, который впервые предложил такой способ борьбы с акне и другими косметическими заболеваниями в 1891 году. С тех пор аппарат успешно используют косметологи всего мира для решения многих косметических проблем. Как правило, для лечения акне назначается 10-15 сеансов дарсонвализации. Однако перед покупкой и применением аппарата надо проконсультироваться с врачом-косметологом.

Добрый совет Не забывайте об общих правилах нанесения масок: наносите массу только на чистую кожу; накладывайте маски ровными, лёгкими движениями, не втирайте смесь в кожу, используйте только свежие маски. Любую маску для лица можно держать не дольше 30 минут.

Скорая помощь

Как избавиться от акне в максимально короткие сроки? Во-первых - всё делать на отдыхе и после него очень умеренно. Соблюдать физиологичный режим пребывания на солнце и в море, умеренность в еде, сладком и напитках.

Во-вторых, тщательно очищать кожу два раза в день: протирать лицо тониками, соответствующими типу кожи. После отпуска рН кожи повышен, понизить его помогают фруктовые кислоты, которые создают неблагоприятную среду для бактерий, уменьшают салоотделение, сужают поры, подсушивают. Также хороши маски с белой глиной. Для умывания используйте средство с рН, максимально приближённым к уровню здоровой кожи (примерно 5,5). В-третьих, обратитесь за помощью к профессионалам.