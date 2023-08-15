Какая боль - у вас мозоль: что делать если вы натёрли ногу

Летом, там где долгие прогулки, там и мозоли, которые предательски появляются даже при ношении казалось бы уже годам проверенной обуви. Итак, что делать если вы натёрли ногу?

Есть покраснение и дискомфорт от трения. Повреждений кожи пока нет - это плюс. Тогда намажьте увлажняющим средством (кремом или бальзамом для стоп либо мазью (актовегин, солкосерил) для регенерации покровов. Чтобы проблема не переросла в нечто большее, поносите пока пластырь, во избежание дальнейшего трения. Либо бактерицидный, либо специальный для защиты от надавливания на натёртые участки кожи - такой из мягкой ткани, круглый или овальный по форме, со свободным пространством посередине.

Разодрали пятки в кровь. Первым делом нужно оработать ранение пяточного сухожилия антисептиком (хоргексидином, мирамистином, перекисью водорода) Процедура необходима для того, чтобы избежать вторичного инфицирования раны (да, первичное уже произошло, но, если все хорошо обработать антисептиком, микробы погибают). А уж потом со спокойной душой наклеивайте лейкопластырь - лучше бактерицидный и хотя бы на время смените обувь, чтобы не травмирвать рану.

Влажная мозоль. Представляет собой пузырь, заполненный прозрачной жидкостью (лимфой). Их нельзя вскрывать, так что старайтеьс не повредить верхнюю кожу мозоли - можно внести инфекцию. Если водяная мозоль все же лопнула, воспользуйтесь бактерицидными средствами, наложите повязку с бактерицидной мазью или заклейте бактерицидным пластырем. Повязку следует менять два раза в день. После того, как ранка начнет подсыхать, снимайте повязку на ночь.

В самых тяжелых случаях, когда водяные волдыри велики и причиняют сильную боль, даже если вы ходите босяком, используйте "тяжёлую артилерию" - силиконовые пластыри на гидроколлоидной технологии - он наклеивается на раневую поверхность и не снимается в течение нескольких дней, заживляя ваши измученные пяточки.