Собачий полдень: какие беды могут случиться с вашим питомцем летом

Собаки любят лето гораздо меньше, чем мы, люди. Летом четвероногого непоседу окружает слишком много опасностей и дискомфорта.

Потеря в лесу

Проблема. Вы взяли собаку с собой в лес, она увлеклась изучением обстановки и не заметила, как потерялась. Запаниковав, животное может начать метаться и заблудится ещё больше.

Решение. Специальный ошейник с трекером - вещь дорогая, но очень облегчающая поиски питомца! Кстати, и в городе пригодится, если ваша собака периодически срывается "в загул". Кто-то один из компании должен ждать собаку на том месте, где видели её в последний раз (куда приехали, где выгрузили вещи). Если наступает ночь, а собака так и не вернулась, оставьте на месте ожидания какую-то вещь с запахом хозяина или тряпку, которой вытирали саму собаку. Возможно, собака вернётся по своим следам спустя несколько часов, и ей будет понятно, что хозяина нужно ждать здесь.

Лето. Собака. Жара. freepik.com/Holiak

Отравление

Проблема. Летние отравления собак на улице случаются по двум причинам - из-за обработанных химикатами растений и из-за привычки собаки подбирать с земли всё подряд.

Решение. Проводя на даче обработку растений от болезней и вредителей, изучайте состав препарата. Если он опасен для питомца, не привозите животное на участок в течение нескольких дней после опрыскивания. Или выберите препарат, котор ый не повредит собаке. И, конечно, неукоснительное выполнение команды "Фу!" может спасти животное от гибели. Не отступайте, закрепляйте команду до тех пор, пока она не будет доведена до автоматизма!

Кусачая мелочь

Проблема. Болезни, которые переносят клещи, а также укусы пчёл, ос, слепней и тому подобных представителей фауны. Самые распространённые последствия укусов клещей - боррелиоз и пироплазмоз. Хотя есть ещё около десятка не менее опасных недугов, способных довести собаку до инвалидности или даже летального исхода. Укусы жалящих насекомых опасны тем, что могут вызвать анафилактический шок.

Решение. Защищать своего питомца необходимо в течение всего периода активности клещей - с апреля по октябрь. В зависимости от возраста, состояния здоровья, образа жизни собаки ветеринар подберёт подходящее средство - таблетки, ошейник, капли на холку и так далее. Чем больше времени питомец проводит на улице, особенно за городом, тем более серьёзная защита ему требуется.

Если собака засунула свой любопытный нос туда, где хозяйничает оса или шмель, проблем не избежать! Для начала из места укуса нужно извлечь жало (аккуратно, не сдавливая образовавшуюся припухлость), затем смочить раствором соды (1 ч. л. на 0,5 л воды) или лимонной кислоты (если укусила оса). Поможет также холодный компресс, приложенный к месту укуса. Если укусов несколько, они пришлись на область морды и шеи, необходимо отвезти животное к ветеринару!

Высокая температура воздуха

Лето. Собака. Жара. freepik.com/chandlervid85

Проблема. Терморегуляция у собак имеет свои особенности, поэтому охлаждение тела в жару у них происходит не слишком эффективно, тем более если у вас мохнатый питомец с тёмной шерстью. Видите, что в жаркий день собака стала вялой и горячей, у неё появилась одышка, рвота, учащённое дыхание - с большой вероятностью, у животного тепловой удар.

Решение. Совершайте прогулки только рано утром и поздно вечером, когда жара уже спала. Дома скатайте ковры, чтобы животное могло ложиться животом на прохладный пол. Если собака остаётся дома одна на весь день, задерните шторы, чтобы квартира не нагревалась солнечными лучами. Если тепловой удар случился на улице, нужно намочить собаке лапы и живот прохладной водой.

Обезвоживание

Проблема. Если в организме собаки в жаркий день недостаточно жидкости, могут наступить такие же последствия, как при тепловом ударе. В первую очередь это касается активных животных и питомцев с лишним весом.

Решение. Питьевая вода и поильник во время прогулок должны быть с вами. Предлагайте собаке попить каждые 30-40 минут. Никакой воды из луж! Мало ли что туда попало - остатки бензина или машинного масла, химикаты, да просто грязь.