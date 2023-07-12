12 июля
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Чем эфирные масла лучше солнцезащитной косметики

Собираясь на юга, мы порой совершенно бездумно скупаем в магазинах всевозможные косметические средства от и для загара. И при этом мало задумываемся над тем, что больше подходит для нашей кожи. Попробуйте призвать на помощь эфирные масла. Возможно, что вам они понравятся больше солнцезащитной косметики.

Масло для загара.
Масло для загара.
freepik.com/nikitabuida

Вас удивляет, что эфирные масла способствуют загару и защищают при этом кожу? Поверьте, это действительно так. Эфирные масла - настоящие фотосенсибилизаторы: вещества, способные усиливать действие солнца. Особенно преуспевают в этом масла на основе цитрусовых, а также левзея, гвоздика, чабрец.

В чём плюсы?

Прежде всего эфирные масла выгодно отличаются объёмом. Если все спреи и крема упаковывают в достаточно объёмные флаконы, то эфирные масла разливают по миниатюрным скляночкам. А это, конечно, существенно экономит место в сумке, да и ощутимо облегчает ношу. Ещё один очевидный плюс - приятные ароматы масел.

Кого-то могут напугать нешуточные цены на эфирные масла. Но бояться их не стоит. Ведь расход эфирных масел без преувеличения можно назвать сверхэкономным: капельная дозировка превращает маленький пузырёк в почти бочку, которой хватит не на один год. А это тоже плюс!

Ароматическая азбука

При покупке эфирного масла для загара предлагаем вам не просто принюхиваться, но и учитывать те полезные свойства, которыми оно обладает.

Левзея устраняет зуд, сыпь, ожоговые покраснения, выравнивает цвет и рельеф кожи. Стимулирует синтез меланина и витамина D под воздействием ультрафиолета, что помогает приобрести идеальный загар.

Мирра освежает, оживляет, подтягивает кожу, устраняет морщинки. Дарит красивый цвет коже, придаёт ей матовость и бархатистость. Способствует рассасыванию свежих рубцов и растяжек.

Пачули питают, освежают, обновляют и разглаживают сухую, утомлённую кожу, устраняют раздражение и шелушение. Подтягивают бюст, устраняют дряблость живота и бёдер, избавляют от целлюлита.

Сандал ликвидирует пересушенность и воспаление кожи, восстанавливает её первозданную эластичность. Устраняет угревую сыпь, зуд кожи. Эффективен при варикозном расширении вен.

Герань быстро регенерирует кожу после ожогов и обморожений, устраняет сыпь, воспаление и шелушение сухой, повреждённой, чувствительной кожи.

Правила нанесения

Крем для загара.
Крем для загара.
freepik.com/Freepik

Чтобы загар прилипал к вам моментально, эфирное масло нужно наносить на кожу, как и обычное косметическое средство, равномерно, до полного впитывания. И делать это нужно за час до выхода из номера. А вот на пляже за пять минут до распластывания на шезлонге эфирные эликсиры для загара лучше не использовать - переборщив с волшебным средством, вы рискуете сильно обгореть.

Подготовиться к процессу загорания можно и совсем, казалось бы, экзотическим способом. Например, "озолочению" кожи способствует бокал красного вина с одной капелькой масла мирры или пачулей. Загар появляется гораздо быстрее, если заправить утренний салат половиной чайной ложки масла зверобоя или если выпить пресловутые пол-ложки залпом, обильно запив апельсиновым соком. Поглощение салатов или соков, заправленных несколькими каплями масла апельсина, грейпфрута или розмарина, также способствует более эффективному и быстрому загару, спасает от ожогов.

Спасение загорающего - дело рук самого загорающего

Если ваши интимные отношения с небесным светилом затянулись дольше положенного срока и, расставаясь с ним, вы уже чувствуете пощипывания и "покусывания", бегом в укрытие, спасаться сливочными изысками. Чтобы устранить красноту, отёчность, боль и не допустить облезания кожи, следует обильно оросить кожу лавандовой водой. А сильно пострадавшим пляжным фанатам можно посоветовать сделать вот такую маску: смешайте 20-25 капель эфирного масла лаванды с 50 мл миндального масла (вместо него можно взять масло жожоба, сметану или нейтральный крем для тела) и нанесите смесь на обожженную кожу. Очень скоро вы почувствуете облегчение. Смесь обезболивает, успокаивает кожу, позволяет быстро избавиться от покраснения и раздражения.

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