6 шагов навстречу лету: как за три месяца получить заряд бодрости и здоровья на целый год

Каждый год начиная с весны мы живём в предвкушении лета. Устав от холодов, громоздкой одежды и офисных стен, мечтаем поскорее ступить босой ногой на зелёную травку, понежиться на солнышке, похрустеть ароматным салатом из свежих овощей и, в конце концов, просто отдохнуть. Но желание устроить себе отдых "на все сто" очень часто превращается в бесконечную вереницу хлопот. Так, в суете и заботах, мы можем и не заметить, что лето проходит, а вместе с ним исчезает и возможность пополнить запас своих сил. Чтобы получить заряд бодрости и здоровья на целый год, вовсе не обязательно прилагать огромные усилия и тратить много денег. Просто идите навстречу лету!

Шаг 1-й. Позвольте себе отдохнуть

Пришло время отпуска, а вас до сих пор беспокоят мысли о том, что вы чего-то не успели? Не терзайте себя! Как бы ни обстояли дела, вы должны отдохнуть. И это вовсе не ваша прихоть, слабость или каприз. Просто лето - это время, когда отдых нашему организму необходим как воздух, вода или пища.

Летний отдых. freepik.com/wayhomestudio

Вы, вероятно, замечали, что стоит в начале лета перенервничать, попасть под сквозняк, сделать глоток холодной воды, как простуды и недомоганиt тут как тут. Связано это с тем, что до середины июля мы находимся на максимуме фазы слабости и уязвимости организма. Лето - это переход от состояния слабости к накоплению силы.

И если будем продолжать жить в том же напряжённом темпе, то малейший стресс может привести к нервным срывам и болезни. Поэтому при любых обстоятельствах постарайтесь переключиться с рабочего режима на отдых. Если не получается взять полноценный отпуск, каждый выходной день выезжайте на природу. Даже просто побродив по лесным дорожкам, полежав на травке у озера и посмотрев в бездонную синь неба, вы почувствуете огромный прилив энергии.

Шаг 2-й. Пополните запасы витамина D

Витамин D не зря называют солнечным витамином. Его недостаток приводит у детей к рахиту, нарушению образования костной ткани, а у взрослых - к появлению остеопороза, когда кости становятся хрупкими и ломкими.

Лето. freepik.com/Freepik

Чтобы предотвратить такие последствия, необходимо удовлетворять физиологическую потребность организма в этом витамине (20-30 мкг в сутки). Но обеспечить её только за счёт продуктов питания просто невозможно, поскольку даже в основных пищевых источниках (желток куриного яйца, рыбий жир, молоко) его очень мало. Помочь в этой ситуации может солнце! Но для снабжения организма этим витамином вовсе не нужно часами лежать на пляже. Достаточно, чтобы в течение лета лицо и кисти рук регулярно находились под солнечными лучами (даже непрямыми) 15-30 минут.

Шаг 3-й. Ешьте натуральное

Забудьте о полуфабрикатах, копчениях, маринадах и прочей еде, которой изобиловал зимний рацион. Забудьте про продукты, которые содержат много соли: солёное сильнее провоцирует потребление жидкости и удерживает её в организме, как следствие, высокое давление и опасность сердечного приступа. Перейдите исключительно на натуральное питание. Главное правило - на столе должны быть простые и свежие продукты.

Летние ягоды и фрукты. freepik.com/lookstudio

Основа летнего рациона - сезонные овощи и фрукты. Их ценность не только в витаминах и микроэлементах, а ещё и в жизненной энергии, которой готовы с нами поделиться эти дары природы.

Врачи утверждают, что люди, которые в сезон питаются преимущественно свежими фруктами и овощами, гораздо реже болеют зимой. Но не старайся съесть за один присест всю дневную норму ягод: разделите килограмм вишен или абрикосов на три-четыре порции.

Обилие фруктов и овощей в летний сезон не подразумевает, что вы должны вовсе отказаться от белковой пищи. Пусть и в меньших количествах, но организму по-прежнему необходимы животные жиры (без них не сможет вырабатываться витамин D). Ежедневно выпивайте немного домашнего йогурта или простокваши, в качестве заправки добавляйте в салаты из свежих овощей йогурт, а в качестве дополнительного пикантного ингредиента - рассольные сыры.

Шаг 4-й: ощутите своё тело

Девушки на курорте. freepik.com/prostooleh

Для современного человека, привыкшего жить в бесконечном потоке мыслей, лето - это великолепная возможность "заземлиться". Почувствовать собственное тело, а значит, приостановить утечку жизненной энергии.

Девиз лета: "Меньше думай, больше ощущай!" Прислушивайтесь к своим ощущениям, когда плаваете в озере, идёте босиком по траве, лежите на тёплом песке. Научившись чувствовать своё тело, вы начнёте доверять ему, ведь оно обладает огромным резервом для самовосстановления.

Пройдитесь босыми ногами по утренней росе, почувствуйте дыхание природы и настройтесь на её ритм. Вспоминая эти минуты зимой, вы непременно ощутите прилив сил и хорошего настроения.

Вы сможете слышать послания тела, ведь оно всё время подсказывает, что вам необходимо в данный момент для сохранения здоровья: покой или активность, сон или бодрствование, калорийная пища или разгрузка и т. д. Наслаждайтесь возможностью плавать, ездить на велосипеде, ходить в походы - и слушайте своё тело. Это поможет вам полюбить себя, ощутить радость жизни и стать здоровее.

Шаг 5-й. Договоритесь с жарой

Во время жары организм функционирует в особом режиме. Расширяются кровеносные сосуды, кровь приливает к коже, чтобы отвести излишек тепла с поверхности тела. Сердце начинает биться быстрее, работа почек и печени ослабляется, поскольку через них проходит больше крови. В ваших силах помочь своему организму!

Зной. freepik.com/wayhomestudio

Выпивайте в день не меньше двух литров воды. Вода должна быть комнатной температуры, а не холодной. Не стоит увлекаться сладкими газированными напитками - они ещё больше провоцирует желание пить.

Одевайтесь в одежду из натуральных тканей. Например, даже плотная льняная рубашка лучше защищает от солнечных лучей и перегрева организма, чем лёгкая блузка из искусственной ткани. Выходя на улицу, не забывайте о головном уборе: лучше, если это будет широкополая шляпа из натурального сырья. В часы наибольшего солнцепёка обязательно останьтесь в прохладе дома, особенно если у вас больное сердце или диабет.

Шаг 6-й: заряжайтесь позитивом

Чтобы летом получить заряд хорошего настроения, не стоит отправляться на поиски глобального счастья. Достаточно выйти из четырех стён на солнечный свет, чтобы пополнить запасы серотонина - гормона счастья.

Летний отдых. freepik.com/senivpetro

Как только первые солнечные лучи падают на сетчатку наших глаз, в организме начинается синтез серотонина. Под воздействием этого гормона стимулируются области головного мозга, отвечающие за процесс познавательной деятельности. Поступающий в спинной мозг серотонин положительно влияет на двигательную активность и тонус мышц. Кроме того, повышение уровня серотонина создаёт в коре головного мозга ощущение подъёма настроения. И наконец, серотонин отвечает за эмоциональную устойчивость. У людей с пониженным уровнем серотонина даже из-за самых незначительных поводов происходит мощная стрессовая реакция, возникают депрессивные состояния, повышается болевая чувствительность, появляются приступы мигрени.

Старайтесь как можно меньше в течение дня находиться в закрытом помещении: прогуливайтесь в парке или сидите на лавочке возле офиса в обед.