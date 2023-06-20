О чём говорит повышенное потоотделение и как с ним бороться?

"С меня льёт пот" - в жару такое можно услышать от каждого второго. Но есть люди, которые страдают от повышенного потоотделения даже не в самые жаркие дни. В чём может быть причина такой реакции организма и как с ней бороться?

Начать с визита к врачу

Состояние организма, характеризующееся избыточным выделением пота, называется гипергидрозом. Оно может быть индивидуальной особенностью организма, а может - сигналом о неполадках в его работе. Поэтому, если раньше всё было нормально, а с недавних пор появились изменения, лучше показаться врачу. Причиной аномального потоотделения могут быть разные болезни, от диабета до гормонального сбоя.

Каждая из этих причин заслуживает пристального внимания врача- специалиста и, возможно, незамедлительного лечения. За консультацией следует обратиться к терапевту, который направит к профильным специалистам (дерматолог, невролог, эндокринолог). А пока выясняете причину своего состояния, попробуйте способы, предложенные нами. Они не устранят причину, но помогут облегчить вам летнюю жизнь.

Наносить антиперспирант вечером

Часто случается так: утром вы принимаете душ, наносите антиперспирант, выходите на жаркую летнюю улицу и... обливаетесь потом. Некачественный антиперспирант? Вряд ли. Скорее неправильное его нанесение.

Уход за телом. freepik.com/Freepik

Дело в том, что для качественной работы антиперспирант должен не только попасть на кожу, но и закрепиться на ней. Времени от утреннего душа до выхода на улицу слишком мало, и выделяющийся на жаре пот просто смывает препарат. Поэтому лучше наносить антиперспирант после вечернего душа - за ночь он прекрасно закрепится (конечно, если в спальне не жарко) и даже утренний душ его уже не смоет.

Применять косметику длительного действия

Такие антиперспиранты несколько раз (как правило, три) наносят на кожу перед сном, после чего они начинают активно работать. К сожалению, эти препараты подходят далеко не всем и достаточно часто вызывают различные раздражения. Поэтому перед использованием необходимо проверить их воздействие на небольшом участке кожи (на запястье или внутреннем сгибе локтя).

Пройти курс инъекций

От полугода до года сохраняется эффект уколов определённых препаратов в потеющую область. Эти средства парализуют нервные окончания, что в свою очередь блокирует потоотделение. Такая процедура очень востребована, но стоит немалых денег и производится только в специализированных клиниках.

Прибегнуть к траволечению

Пот. freepik.com/wayhomestudio

Можно использовать для контроля потоотделения многие лекарственные травы. Настои мяты, ромашки, шалфея, отвары коры дуба и белой ивы достаточно эффектно сужают поры, что способствует уменьшению потоотделения.

Настои трав сделать очень просто: 1 - 2 столовые ложки измельчённого сырья залить стаканом крутого кипятка и настаивать под крышкой до полного остывания. Готовый настой процедить и протирать им проблемные места. Для улучшения эффекта можно добавить в настой 1 чайную ложку питьевой соды.

Отвары готовить тоже совсем не сложно: 1 - 2 столовые ложки измельчённой коры залить двумя стаканами воды, довести до кипения, кипятить под крышкой на слабом огне 10 минут, после чего оставить под крышкой до полного остывания. Готовый отвар процедить и регулярно протирать им проблемные места.

Очень полезны при повышенном потоотделении ванны с отварами и настоями лекарственных растений. Для ванны отвары и настои готовят точно так же, как и для протирания, но в больших объёмах: 2 - 4 литра отвара (или настоя) на ванну. Принимать такую ванну нужно не чаще одного раза в неделю и не дольше 30 минут.