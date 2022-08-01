Вот и пролетели два летних месяца. К счастью, любители сериалов имеют возможность смотреть любимые истории и в «мёртвый сезон». Добро пожаловать к большим и малым экранам — в ближайшие дни нас ждут турецкие страсти, любовь великих, заложники и Дмитрий Нагиев в поисках любимой и единственной. Все самое интересное — в нашей подборке главных премьер недели.

«Ты моя мама?» ( 16+, «Смотрим»)

На платформе ВГТРК продолжается кампания «Смотрим летом»! Все серии мелодрамы «Ты моя мама?» стали доступны для просмотра 30 июля 2022 года.

Кадр из сериала «Ты моя мама?» Пресс-служба телеканала «Россия 1».

Это история о женщине, которая после смерти новорождённого ребёнка потеряла возможность иметь собственных детей. И тогда 39-летняя Татьяна Сухова (Любовь Толкалина), в прошлом врач-психотерапевт, а ныне жена «нового русского», создаёт клинику усыновления сирот. Героине и её бывшим однокурсникам — педиатру Шурику Углову (Кирилл Гребенщиков) и врачу-генетику Игорю Голубовскому (Дмитрий Блохин) — придётся преодолеть множество препятствий, чтобы помочь бездетным супругам и детям-сиротам найти и полюбить друг друга.



Доступно на «"Смотрим».

«Эйнштейн. Теория любви» ( 16+, «Смотрим»)

Драма. Альберт Эйнштейн (Дмитрий Певцов) всю жизнь был предан научной деятельности. Когда великий физик переезжает из родной Германии в США, у него умирает жена, и отныне наука его занимает больше, чем женщины. Но однажды он знакомится с Маргаритой Коненковой (Ольга Будина), к которой Эйнштейн испытал сильнейшие чувства.

Кадр из сериала «Эйнштейн. Теория любви». Пресс-служба канала «Россия 1».

Прекрасную русскую обольстительницу принимали в лучших домах. Ею были очарованы: прославленный композитор Сергей Рахманинов и оперный гений Фёдор Шаляпин. Однако сердце Маргариты принадлежало её мужу — скульптору Сергею Коненкову (Александр Балуев). Или это только казалось окружающим?

Доступно на «Смотрим».

«Номер 309» ( 16+, KION)

Мелодрама. Премьера двух сезонов турецкого сериала «Номер 309» состоялась в онлайн-кинотеатре Kion. Это романтическая мелодрама с элементами комедии. В сериале есть и драматические повороты, и легкие переигрывания актеров, напоминающие, что это не реальный, а художественный мир.

Кадр из сериала «Номер 309». Пресс-служба онлайн-кинотеатра KION.



Лале выросла в простой рабочей семье, большие богатства были ей недоступны. Она влюбляется в молодого человека, но перед самой свадьбой он ее бросает. С этого момента девушка ставит крест на своём будущем и впадает в отчаяние. На помощь приходит мама, которая продолжает пытаться выдать Лале замуж.

По турецкой традиции родители сводят своих чад с детьми знакомых из своего близкого окружения. После долгих уговоров Лале соглашается на посредничество матери, однако при знакомстве с очередным женихом, доктором Онуром, к ней за столик в кафе подсаживается совершенно другой человек. Это тоже Онур, правда наследник Сарыханов — одного из богатейших кланов Турции. Молодые люди проводят вместе вечер и ночь, а через несколько месяцев Лале обнаруживает, что беременна.



Доступно на KION.

«Подозреваемый» ( 16+, IVI)

Детектив. Во время привычной утренней пробежки Антон Гаврилов обнаруживает страшную находку — тело пятилетнего мальчика Тёмы, жившего в доме напротив. Корецкий — опытный опер, которому поручают вести дело, уверен, что Антон что-то скрывает.

Кадр из сериала «Подозреваемый». Пресс-служба онлайн-кинотеатра IVI.

Чтобы убедить этого отталкивающего человека в своей непричастности к произошедшему и найти виновного, Антон вынужден начать своё собственное расследование, в ходе которого выясняются грязные, порой пугающие, тайны тех, кто знал убитого мальчишку и которых, как он думал, знал сам Антон. Главную роль в сериале исполнил Павел Трубинер.



Доступно на IVI с 4 августа.

«Ловушка» ( 16+, НТВ)

Боевик. Грабители врываются в загородный дом Инги, вице-президента успешного московского банка. В заложниках — няня и ребёнок. Преступники требуют 20 миллионов евро и дают 48 часов на выполнение их указаний. Вывод из банка такой суммы грозит серьёзными проблемами финансовому учреждению, но Инга готова поставить крест на карьере.

Постер боевика «Ловушка». Пресс-служба канала НТВ.

В момент нападения в доме оказывается бывший муж Инги, от которого теперь зависит почти всё. У недавних супругов непростые отношения, а на кону жизнь их самого любимого человека. В ролях: Дмитрий Клепацкий, Виктория Полторак, Максим Дахненко, Линда Лапиньш.



пт, НТВ, 21.45.

«Под каблуком» ( 16+, «Домашний»)

Мелодрама. Костя работает в рекламном отделе крупной компании. Кажется, у него есть всё, о чём можно только мечтать: высокая зарплата, адекватный начальник, дружный коллектив и любимая девушка, с которой ониготовятся к свадьбе. Но всё рушится в один момент, когда отец героя умирает.

Кадр из сериала «Под каблуком». Пресс-служба телеканала «Домашний».

Теперь на молодому повесе остаётся семейный бизнес — фирма, производящая женскую обувь — и семья, состоящая только из женщин. Так, Костя решает изменить свою жизнь и повзрослеть, чтобы соответствовать новому статусу и быть опорой для родных. В актёрский состав проекта вошли Илья Любимов, Татьяна Федоровская, Ольга Волкова, Владимир Меньшов, Екатерина Приморская, Анна Банщикова.

сб, «Домашний», 10.45.

«В активном поиске» ( 16+, ТНТ)

7 августа канал ТНТ в режиме нон-стоп покажет второй сезон комедийного проекта «В активном поиске» с Дмитрием Нагиевым в главной роли.



В первом сезоне соучредитель крупного рекламного агентства Андрей (Дмитрий Нагиев) заводил мимолетные романы с множеством женщин, жил в своей квартире в центре города, ходил на вечеринки и строил большие планы на будущее. Но внезапно на пороге его дома появился 9-летний ребёнок, утверждавший, что он — сын Андрея. На протяжении первого сезона герой старался стать хорошим отцом не отказываясь от карьеры и, главное, найти мать ребёнка из десятков своих бывших возлюбленных.

Постер сериала «В активном поиске 2». Пресс-служба канала ТНТ.

В продолжении сериала Андрей решает, что ему пора осознанно подойти к созданию семьи и найти жену. А для того, чтобы выбрать ту самую единственную, простым тестом не обойтись, здесь нужен серьёзный подход, много тестостерона и напор самца. Но как найти идеальную девушку в короткие сроки? А ещё объяснить подрастающему сыну, что ты ищешь не только жену себе, но и маму ему? Совет «выбирай сердцем», который Андрей получает от бармена Алисы, на деле оказывается не таким уж и простым. Как сделать выбор, если перед тобой восемь шикарных претенденток? Андрей снова в активном поиске!



вс, ТНТ, 17.00.