«Ты моя мама?» (16+, «Смотрим»)
На платформе ВГТРК продолжается кампания «Смотрим летом»! Все серии мелодрамы «Ты моя мама?» стали доступны для просмотра 30 июля 2022 года.
Это история о женщине, которая после смерти новорождённого ребёнка потеряла возможность иметь собственных детей. И тогда 39-летняя Татьяна Сухова (Любовь Толкалина), в прошлом врач-психотерапевт, а ныне жена «нового русского», создаёт клинику усыновления сирот. Героине и её бывшим однокурсникам — педиатру Шурику Углову (Кирилл Гребенщиков) и врачу-генетику Игорю Голубовскому (Дмитрий Блохин) — придётся преодолеть множество препятствий, чтобы помочь бездетным супругам и детям-сиротам найти и полюбить друг друга.
Доступно на «"Смотрим».
«Эйнштейн. Теория любви» (16+, «Смотрим»)
Драма. Альберт Эйнштейн (Дмитрий Певцов) всю жизнь был предан научной деятельности. Когда великий физик переезжает из родной Германии в США, у него умирает жена, и отныне наука его занимает больше, чем женщины. Но однажды он знакомится с Маргаритой Коненковой (Ольга Будина), к которой Эйнштейн испытал сильнейшие чувства.
Прекрасную русскую обольстительницу принимали в лучших домах. Ею были очарованы: прославленный композитор Сергей Рахманинов и оперный гений Фёдор Шаляпин. Однако сердце Маргариты принадлежало её мужу — скульптору Сергею Коненкову (Александр Балуев). Или это только казалось окружающим?
Доступно на «Смотрим».
«Номер 309» (16+, KION)
Мелодрама. Премьера двух сезонов турецкого сериала «Номер 309» состоялась в онлайн-кинотеатре Kion. Это романтическая мелодрама с элементами комедии. В сериале есть и драматические повороты, и легкие переигрывания актеров, напоминающие, что это не реальный, а художественный мир.
Лале выросла в простой рабочей семье, большие богатства были ей недоступны. Она влюбляется в молодого человека, но перед самой свадьбой он ее бросает. С этого момента девушка ставит крест на своём будущем и впадает в отчаяние. На помощь приходит мама, которая продолжает пытаться выдать Лале замуж.
По турецкой традиции родители сводят своих чад с детьми знакомых из своего близкого окружения. После долгих уговоров Лале соглашается на посредничество матери, однако при знакомстве с очередным женихом, доктором Онуром, к ней за столик в кафе подсаживается совершенно другой человек. Это тоже Онур, правда наследник Сарыханов — одного из богатейших кланов Турции. Молодые люди проводят вместе вечер и ночь, а через несколько месяцев Лале обнаруживает, что беременна.
Доступно на KION.
«Подозреваемый» (16+, IVI)
Детектив. Во время привычной утренней пробежки Антон Гаврилов обнаруживает страшную находку — тело пятилетнего мальчика Тёмы, жившего в доме напротив. Корецкий — опытный опер, которому поручают вести дело, уверен, что Антон что-то скрывает.
Чтобы убедить этого отталкивающего человека в своей непричастности к произошедшему и найти виновного, Антон вынужден начать своё собственное расследование, в ходе которого выясняются грязные, порой пугающие, тайны тех, кто знал убитого мальчишку и которых, как он думал, знал сам Антон. Главную роль в сериале исполнил Павел Трубинер.
Доступно на IVI с 4 августа.
«Ловушка» (16+, НТВ)
Боевик. Грабители врываются в загородный дом Инги, вице-президента успешного московского банка. В заложниках — няня и ребёнок. Преступники требуют 20 миллионов евро и дают 48 часов на выполнение их указаний. Вывод из банка такой суммы грозит серьёзными проблемами финансовому учреждению, но Инга готова поставить крест на карьере.
В момент нападения в доме оказывается бывший муж Инги, от которого теперь зависит почти всё. У недавних супругов непростые отношения, а на кону жизнь их самого любимого человека. В ролях: Дмитрий Клепацкий, Виктория Полторак, Максим Дахненко, Линда Лапиньш.
пт, НТВ, 21.45.
«Под каблуком» (16+, «Домашний»)
Мелодрама. Костя работает в рекламном отделе крупной компании. Кажется, у него есть всё, о чём можно только мечтать: высокая зарплата, адекватный начальник, дружный коллектив и любимая девушка, с которой ониготовятся к свадьбе. Но всё рушится в один момент, когда отец героя умирает.
Теперь на молодому повесе остаётся семейный бизнес — фирма, производящая женскую обувь — и семья, состоящая только из женщин. Так, Костя решает изменить свою жизнь и повзрослеть, чтобы соответствовать новому статусу и быть опорой для родных. В актёрский состав проекта вошли Илья Любимов, Татьяна Федоровская, Ольга Волкова, Владимир Меньшов, Екатерина Приморская, Анна Банщикова.
сб, «Домашний», 10.45.
«В активном поиске» (16+, ТНТ)
7 августа канал ТНТ в режиме нон-стоп покажет второй сезон комедийного проекта «В активном поиске» с Дмитрием Нагиевым в главной роли.
В первом сезоне соучредитель крупного рекламного агентства Андрей (Дмитрий Нагиев) заводил мимолетные романы с множеством женщин, жил в своей квартире в центре города, ходил на вечеринки и строил большие планы на будущее. Но внезапно на пороге его дома появился 9-летний ребёнок, утверждавший, что он — сын Андрея. На протяжении первого сезона герой старался стать хорошим отцом не отказываясь от карьеры и, главное, найти мать ребёнка из десятков своих бывших возлюбленных.
В продолжении сериала Андрей решает, что ему пора осознанно подойти к созданию семьи и найти жену. А для того, чтобы выбрать ту самую единственную, простым тестом не обойтись, здесь нужен серьёзный подход, много тестостерона и напор самца. Но как найти идеальную девушку в короткие сроки? А ещё объяснить подрастающему сыну, что ты ищешь не только жену себе, но и маму ему? Совет «выбирай сердцем», который Андрей получает от бармена Алисы, на деле оказывается не таким уж и простым. Как сделать выбор, если перед тобой восемь шикарных претенденток? Андрей снова в активном поиске!
вс, ТНТ, 17.00.