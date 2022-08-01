1 августа
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Ярмарка невест для Нагиева и русская любовь Эйнштейна: обзор сериальных новинок недели с 1 августа

Вот и пролетели два летних месяца. К счастью, любители сериалов имеют возможность смотреть любимые истории и в «мёртвый сезон». Добро пожаловать к большим и малым экранам — в ближайшие дни нас ждут турецкие страсти, любовь великих, заложники и Дмитрий Нагиев в поисках любимой и единственной. Все самое интересное — в нашей подборке главных премьер недели.

Постер сериала "В активном поиске 2".
Постер сериала "В активном поиске 2".
Пресс-служба канала ТНТ.

«Ты моя мама?» (16+, «Смотрим»)

На платформе ВГТРК продолжается кампания «Смотрим летом»! Все серии мелодрамы «Ты моя мама?» стали доступны для просмотра 30 июля 2022 года.

Кадр из сериала &quot;Ты моя мама?&quot;
Кадр из сериала «Ты моя мама?»
Пресс-служба телеканала «Россия 1».

Это история о женщине, которая после смерти новорождённого ребёнка потеряла возможность иметь собственных детей. И тогда 39-летняя Татьяна Сухова (Любовь Толкалина), в прошлом врач-психотерапевт, а ныне жена «нового русского», создаёт клинику усыновления сирот. Героине и её бывшим однокурсникам — педиатру Шурику Углову (Кирилл Гребенщиков) и врачу-генетику Игорю Голубовскому (Дмитрий Блохин) — придётся преодолеть множество препятствий, чтобы помочь бездетным супругам и детям-сиротам найти и полюбить друг друга.

Доступно на «"Смотрим».

«Эйнштейн. Теория любви» (16+, «Смотрим»)

Драма. Альберт Эйнштейн (Дмитрий Певцов) всю жизнь был предан научной деятельности. Когда великий физик переезжает из родной Германии в США, у него умирает жена, и отныне наука его занимает больше, чем женщины. Но однажды он знакомится с Маргаритой Коненковой (Ольга Будина), к которой Эйнштейн испытал сильнейшие чувства.

Кадр из сериала &quot;Эйнштейн. Теория любви&quot;.
Кадр из сериала «Эйнштейн. Теория любви».
Пресс-служба канала «Россия 1».

Прекрасную русскую обольстительницу принимали в лучших домах. Ею были очарованы: прославленный композитор Сергей Рахманинов и оперный гений Фёдор Шаляпин. Однако сердце Маргариты принадлежало её мужу — скульптору Сергею Коненкову (Александр Балуев). Или это только казалось окружающим?

Доступно на «Смотрим».

«Номер 309» (16+, KION)

Мелодрама. Премьера двух сезонов турецкого сериала «Номер 309» состоялась в онлайн-кинотеатре Kion. Это романтическая мелодрама с элементами комедии. В сериале есть и драматические повороты, и легкие переигрывания актеров, напоминающие, что это не реальный, а художественный мир.

Кадр из сериала &quot;Номер 309&quot;.
Кадр из сериала «Номер 309».
Пресс-служба онлайн-кинотеатра KION.


Лале выросла в простой рабочей семье, большие богатства были ей недоступны. Она влюбляется в молодого человека, но перед самой свадьбой он ее бросает. С этого момента девушка ставит крест на своём будущем и впадает в отчаяние. На помощь приходит мама, которая продолжает пытаться выдать Лале замуж.

По турецкой традиции родители сводят своих чад с детьми знакомых из своего близкого окружения. После долгих уговоров Лале соглашается на посредничество матери, однако при знакомстве с очередным женихом, доктором Онуром, к ней за столик в кафе подсаживается совершенно другой человек. Это тоже Онур, правда наследник Сарыханов — одного из богатейших кланов Турции. Молодые люди проводят вместе вечер и ночь, а через несколько месяцев Лале обнаруживает, что беременна.

Доступно на KION.

«Подозреваемый» (16+, IVI)

Детектив. Во время привычной утренней пробежки Антон Гаврилов обнаруживает страшную находку — тело пятилетнего мальчика Тёмы, жившего в доме напротив. Корецкий — опытный опер, которому поручают вести дело, уверен, что Антон что-то скрывает.

Кадр из сериала &quot;Подозреваемый&quot;.
Кадр из сериала «Подозреваемый».
Пресс-служба онлайн-кинотеатра IVI.

Чтобы убедить этого отталкивающего человека в своей непричастности к произошедшему и найти виновного, Антон вынужден начать своё собственное расследование, в ходе которого выясняются грязные, порой пугающие, тайны тех, кто знал убитого мальчишку и которых, как он думал, знал сам Антон. Главную роль в сериале исполнил Павел Трубинер.

Доступно на IVI с 4 августа.

«Ловушка» (16+, НТВ)

Боевик. Грабители врываются в загородный дом Инги, вице-президента успешного московского банка. В заложниках — няня и ребёнок. Преступники требуют 20 миллионов евро и дают 48 часов на выполнение их указаний. Вывод из банка такой суммы грозит серьёзными проблемами финансовому учреждению, но Инга готова поставить крест на карьере.

Постер боевика &quot;Ловушка&quot;.
Постер боевика «Ловушка».
Пресс-служба канала НТВ.

В момент нападения в доме оказывается бывший муж Инги, от которого теперь зависит почти всё. У недавних супругов непростые отношения, а на кону жизнь их самого любимого человека. В ролях: Дмитрий Клепацкий, Виктория Полторак, Максим Дахненко, Линда Лапиньш.

пт, НТВ, 21.45.

«Под каблуком» (16+, «Домашний»)

Мелодрама. Костя работает в рекламном отделе крупной компании. Кажется, у него есть всё, о чём можно только мечтать: высокая зарплата, адекватный начальник, дружный коллектив и любимая девушка, с которой ониготовятся к свадьбе. Но всё рушится в один момент, когда отец героя умирает.

Кадр из сериала &quot;Под каблуком&quot;.
Кадр из сериала «Под каблуком».
Пресс-служба телеканала «Домашний».

Теперь на молодому повесе остаётся семейный бизнес — фирма, производящая женскую обувь — и семья, состоящая только из женщин. Так, Костя решает изменить свою жизнь и повзрослеть, чтобы соответствовать новому статусу и быть опорой для родных. В актёрский состав проекта вошли Илья Любимов, Татьяна Федоровская, Ольга Волкова, Владимир Меньшов, Екатерина Приморская, Анна Банщикова.

сб, «Домашний», 10.45.

«В активном поиске» (16+, ТНТ)

7 августа канал ТНТ в режиме нон-стоп покажет второй сезон комедийного проекта «В активном поиске» с Дмитрием Нагиевым в главной роли.

В первом сезоне соучредитель крупного рекламного агентства Андрей (Дмитрий Нагиев) заводил мимолетные романы с множеством женщин, жил в своей квартире в центре города, ходил на вечеринки и строил большие планы на будущее. Но внезапно на пороге его дома появился 9-летний ребёнок, утверждавший, что он — сын Андрея. На протяжении первого сезона герой старался стать хорошим отцом не отказываясь от карьеры и, главное, найти мать ребёнка из десятков своих бывших возлюбленных.

Постер сериала &quot;В активном поиске 2&quot;.
Постер сериала «В активном поиске 2».
Пресс-служба канала ТНТ.

В продолжении сериала Андрей решает, что ему пора осознанно подойти к созданию семьи и найти жену. А для того, чтобы выбрать ту самую единственную, простым тестом не обойтись, здесь нужен серьёзный подход, много тестостерона и напор самца. Но как найти идеальную девушку в короткие сроки? А ещё объяснить подрастающему сыну, что ты ищешь не только жену себе, но и маму ему? Совет «выбирай сердцем», который Андрей получает от бармена Алисы, на деле оказывается не таким уж и простым. Как сделать выбор, если перед тобой восемь шикарных претенденток? Андрей снова в активном поиске!

вс, ТНТ, 17.00.

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