Юбилейные "Ёлки" уже в кино: чем удивит новая часть новогодней комедии

За годы своего существования киносериал "Ёлки" пережил взлёты и падения, пройдя путь от любви до ненависти и обратно. Сегодня, 7 декабря, во всех кинотеатрах страны выходит десятая, юбилейная часть главной новогодней кинофраншизы. Чем сможет удивить новая история после прошлогодней перезагрузки?

Первая часть "Ёлок" вышла (страшно сказать) 13 лет назад. И постепенно с каждым новым фильмом качество франшизы становилось всё хуже и хуже. А восьмые "Ёлки" и вовсе провалились - их ругали даже самые лояльные зрители. В прошлом году состоялся перезапуск основной российской новогодней кинофраншизы последних лет. Из истории выпали Ургант, Светлаков и Нагиев, юмор стал более спокойный, менее ироничный и разухабистый.

"Ёлки" до перезапуска. kinopoisk.ru

Главной звездой стал Фёдор Добронравов - сложно представить человека, который бы так уютно и знакомо выглядел в ушанке, тулупе и валенках. Новые забавные истории, придуманные для девятой серии, были рассчитаны больше на аудитории старшего поколения, чем на тех, кто ностальгирует по "Вечернему Урганту".

Снова теория рукопожатий

Новогодние истории вновь будут связаны теорией шести рукопожатий - но уже на новый лад. Юбилейная часть "Ёлок" будет состоять из четырёх новелл, объединенных общей сюжетной линией. В первой истории мужчина, которого все зовут Геннадьич, коротающий век в доме престарелых под Санкт-Петербургом, обретет свою настоящую семью. Во второй начинающей блогерше Ларисе из Тюмени предстоит узнать, на что ради своих близких готов решиться её супруг.

"Ёлки 10". kinopoisk.ru

В третьей Марине из Татарстана надо научиться любить то, что действительно важно для её мужа. А в четвёртой девушка-геймерша по имени Таня из Нижнего Новгорода поймёт, что настоящая любовь - это совсем не игра. Ведь в самую волшебную ночь года каждый имеет шанс обрести своё персональное счастье!

Звёздный состав

Акётрский состав в юбилейной части фильма впечатляет. Зрители увидят много знакомых лиц: это и народные артисты, любимые поколениями россиян, и звёзды, завоевавшие популярность в интернете и на телевидении. В "Ёлках" появятся Филипп Киркоров, Елена Валюшкина, Галина Польских, Юрий Кузнецов, Борис Щербаков, Егор Корешков, Виталий Кищенко, Ольга Дибцева, Александр Баширов, Эльдар Калимулин, Амиран Сардаров и многие другие.

В гости к Киркорову

Несмотря на то что все нюансы сюжета создатели фильма держат в строжайшей тайне, нам все же удалось узнать некоторые подробности. Так, Регина Тодоренко появится в одной из новелл вместе с Егором Корешковым. Они будут играть супругов. Для Регины съемки в этой истории - своеобразный дебют. Артистка раньше принимала участие в других фильмах, но это были эпизодические роли. Эта - для неё главная.

"Ёлки 10". kinopoisk.ru

А работа над эпизодами с участием Киркорова проходила в его доме. Киногруппа украсила двор яркими новогодними декорациями, привезла машину для создания снега. Сам Филипп с интересом лично попробовал, как она работает, - и "создал" пару сугробов. И было всё это в самый разгар летних каникул!