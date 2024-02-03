Юлия Паршута получила пыль в глаза от соперников в шоу "Выжить в Самарканде"

В воскресенье, 4 февраля, на ТНТ выйдет новый выпуск шоу "Выжить в Самарканде", в котором звёздная и народная команды борются за 10 миллионов рублей. В проекте случился неожиданный поворот, который шокировал участников обеих команд. Новые обстоятельства заставили обе команды играть в хитрую игру.

В прошлом выпуске проекта Влад Топалов, выигравший малое испытание на вылет, неожиданно уступил своё место в проекте медсестре Марине Нисилевич, которая проиграла певцу. Но по правилам шоу свою игру она должна продолжать в команде соперников. Звёздная команда неблагожелательно встретила своего нового игрока. Да и для народной команды такой поворот стал шоком.



Звездные участники сделали вид, что рады пополнению, а народные - демонстрировали радость, что Марина осталась в шоу и не покинула проект. Фальшивые эмоции соперников раскусила Юлия Паршута. Певице выпала возможность пообщаться с участниками народной команды, которые пытались пустить ей пыль в глаза.

Шоу "Выжить в Самарканде". Пресс-служба телеканала ТНТ.

Встреча завершилась грандиозным, но символичным, шоу фонтанов. "Струящаяся вода, брызги, весь этот бурлеск - всё это ненастоящее, и мне кажется это так символично. Сколько блеска мне напустили в глаза! Напели буквально фонтаном. Но я не верю ни единому слову! " - высказалась Юлия в адрес соперников.



Впрочем, и звезды показали свою хитрую игру в голосовании за номинанта. Один из участников покинул проект.