Юлия Zivert приняла участие в самом откровенном выпуске шоу "Конфетка"

В субботу, 3 февраля, на ТНТ выйдет новый выпуск шоу "Конфетка", в котором популярные артисты перепевают песни авторов из интернета, делая из первоначального материала настоящие музыкальные "конфетки". В этот раз зрителей ждет максимально откровенный выпуск, а некоторые видео заставят краснеть Марину Кравец.

В состав жюри в новом выпуске шоу войдут Тимур Родригез, Юлия Zivert и Азамат Мусагалиев. Вместе со зрителями они увидят пять клипов, а также пообщаются с их авторами в студии.

Одна из участниц представит песню "Я не твоя girlfriend". Члены жюри и ведущие обратили особое внимание на микс русских и английских слов в тексте песне, а также на словосочетание "твоих глаз откровенный секс", сопровождаемое соответствующим видеорядом.

Шоу "Конфетка". Zivert Пресс-служба телеканала ТНТ.

Гарик Мартиросян попросил Азамата продемонстрировать сексуальный взгляд, о котором поется в песне, от чего Юлия Zivert не смогла сдержать смех. "Не ждал я, Юля, что ты посмеешься над моим откровенным сексом", - обратился к певице обиженный комик.

Что заставило краснеть Марину Кравец, а что шокировало членов жюри, смотрите в новом выпуске шоу "Конфетка".