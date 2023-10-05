5 октября
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Зайдите в учительскую! 5 приличных российских фильмов о школе и наставниках

Мы покадрово знаем "Большую перемену", "Чучело" или "Доживём до понедельника" и по привычке с досады бросаем: "Сейчас так не снимают!" Но на самом деле и в российском кино есть фильмы о школе и учителях, достойные самых высоких оценок. Ко Дню учителя, который в России отмечается 5 октября, мы сделали традиционную киноподборку.

"Географ глобус пропил".
"Географ глобус пропил".
kinopoisk.ru

"Игры мотыльков" (2004)

Фильм снят по повести Владимира Железникова "Чучело 2, или Игры мотыльков". Сам автор считает, что его произведение объединяет с "Чучелом" Ролана Быкова только тема. Но, посмотрев фильм Андрея Прошкина понимаешь, что, по сути, он снял "Чучело" в наше время.

&quot;Игра мотыльков&quot;.
"Игра мотыльков".
kinopoisk.ru

Невольно напрашивается ассоциация главной героини Зойки в исполнении Оксаны Акиньшиной с Леной Бессольцевой из "Чучела", которую сыграла юная Кристина Орбакайте. Это история о том, как из школы попадают в тюрьму вместо того, чтобы оказаться в светлом будущем, как задумали, и о том, что "Чучело" в наше время заканчивается гораздо трагичнее, чем в
советское.

"Все умрут, а я останусь" (2008)

&quot;Все умрут, а я останусь&quot;.
"Все умрут, а я останусь".
kinopoisk.ru

Пожалуй, самый скандальный и эмоциональный "полный метр" эпохи "нулевых" о школе. Фильм открыл нам имя Валерии Гай Германики - режиссёра нового времени. Впервые так откровенно и правдоподобно были показаны настоящие проблемы современных школьников, и этот реализм больше похож на пощёчину зрителям.

"Розыгрыш" (2008)

&quot;Розыгрыш&quot;.
"Розыгрыш".
kinopoisk.ru

Это ремейк уже ставшего классикой фильма "Розыгрыш" 1976 года. Тогда главного героя сыграл юный Дмитрий Харатьян. В новой версии рэпер Noize MC (Минюст России признал рэпера Ивана Алексеева физлицом-иноагентом - Прим. ред.) воплотил на экране типичного, по мнению создателей фильма, представителя золотой молодёжи. Фильм показывает, как изменился характер отношений школьников друг с другом и с учителями со времён советской эпохи. Харатьян, к слову, тоже появляется в новом "Розыгрыше" в роли отца одного из учеников.

После распада СССР и жизнь стала другой, и школа тоже. Фильмов о добром, светлом, вечном, как ни крути, о школьниках уже не снимешь... Поэтому на экраны выходят "Трудные подростки" и "Чёрная весна"...

"Географ глобус пропил" (2013)

&quot;Географ глобус пропил&quot;.
"Географ глобус пропил".
kinopoisk.ru

Константин Хабенский получил награду на "Кинотавре" за лучшую мужскую роль за своего Виктора Служкина, классического русского интеллигента-выпивоху, который устраивается работать учителем географии в пермскую школу. За основу фильма был взят полуавтобиографический роман пермского писателя Алексея Иванова. Не так много у нас режиссёров, которые могли бы адекватно перенести его на экран, - Александр Велединский оказался идеальным выбором. Он не побоялся показаться немодным и не стал выводить на первый план скандальный сюжет с пермской Лолитой, а снял картину так, будто на дворе 1970-е - лучшее десятилетие для российской интеллигенции. На самом деле действие в романе развивается в 1990-х годах, в фильме основные линии произведения были сохранены, только действие из 1990-х годов было перенесено в наше время.

"Училка" (2015)

&quot;Училка&quot;.
"Училка".
kinopoisk.ru

Социальная драма вызвала не только скандал из-за сюжета (доведённая до отчаяния бездушием класса учительница истории берёт школьников в заложники), но и вернула в высшую актёрскую лигу замечательную Ирину Купченко. Актриса получила в "Училке" возможность показать лучшие черты своего таланта, и удовлетворить все накопившиеся профессиональные амбиции. Купченко великолепно справилась с ролью, и ленту стоит посмотреть хотя бы из-за её участия. Впрочем, в "Училке" достаточно умелых ходов для того, чтобы обратить на картину внимание, невзирая на лица.

"Хороший мальчик"(2016)

&quot;Хороший мальчик&quot;.
"Хороший мальчик".
kinopoisk.ru

Старшеклассник Коля (Семен Трескунов) - умный парень, но английский язык ему не даётся. Коля считает, что лучше учить китайский, потому что это язык будущего. Однажды молодая учительница английского (Иева Андреевайте) приглашает его к себе домой, чтобы дать ему диски с аудиокурсом. Когда Коля приходит, женщина встречает его пьяной, жалуется на незадавшуюся личную жизнь и едва не оказывается с ним в постели. На следующий день протрезвевшая учительница от всего отрекается, но Коля не может забыть случившееся, и он продолжает "подкатывать" к женщине. Тем временем на парня обращает внимание дочь директора Ксения (Анастасия Богатырева). Это случается после пожара в школьной пристройке с новыми компьютерами. Ранее девушка в шутку обещала Коле, что будет с ним встречаться, если тот сожжет школу. И хотя парень клянется, что ничего не поджигал, Ксения начинает с ним заигрывать.

Достаточно провести всего несколько минут в компании героев фильма, чтобы понять почему "Хороший мальчик" получал призы и премии ведущих кинофестивалей. Не каждый год в нашей стране создаются позитивные, остроумные и при этом отчасти провокационные школьные комедии, которые черпают вдохновение в реальной российской жизни, а не в западных постановках.

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