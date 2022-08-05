Сегодня, 5 августа, на телеканале «ЧЕ!» состоится премьера свежих выпусков игрового шоу «Утилизатор» с новой ведущей — автоблогером Настей Туман. Она много лет работала автомехаником в сервисном центре, а затем переехала на Дальний Восток, где изучала устройство японских машин. Это позволило ей стать востребованным специалистом и доказать окружающим, что профессия механика не имеет пола.

Стать ведущей шоу «Утилизатор» эффектной девушке помогла поддержка подписчиков, которые начали привлекать внимание телеканала хэштегом #ТуманнаЧЕ. Такую активность заметил автомеханик-профи Юрий Сидоренко и предложил девушке пройти челлендж, чтобы доказать свою состоятельность. Настя с лёгкостью прошла все испытания и благодаря помощи аудитории стала лицом проекта.

Справка Настя Туман — автомобильный эксперт и блогер с аудиторией 4,4 млн подписчиков на YouTube, 4,9 млн в TikTok. В июле получила премию «VK Клипы — 2022» за победу в номинации «Самый автомобильный клипер».

«Наши программы всё больше интересуют женщин — значит, новый сезон проекта должен соответствовать их ожиданиям. Мы прислушались к мнению наших зрителей в социальных сетях и сделали серию программ с новой ведущей — Настей Туман. Она современная, яркая и умная девушка, которая знает о машинах всё! Настя может справиться с любой сложной ситуацией за рулём и дать дельные советы зрителям. Как дотянуть до ближайшей заправки, если бензин вот-вот закончится? Как поменять колесо, если ты на шоссе, а до города 40 км? Как себя вести в сервисе, чтобы механики перестали обманывать? На эти и другие вопросы ищи ответы в новом сезоне «Утилизатора», — говорит Елена Карпенко, директор телеканала «ЧЕ!».

Основная цель проекта — помочь навести порядок в городах России и очистить улицы от железного мусора. Участниками становятся владельцы старых автомобилей. При правильном ответе на все вопросы они могут заработать неплохую сумму и решить — тратить их на ремонт или оставить деньги себе избавившись от авто. За зрелищную утилизацию отвечает команда шоу: машины давят танками, поджигают, взрывают или разрывают на куски.

С 5 августа в 19:00 на телеканале «ЧЕ!».