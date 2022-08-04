Уже почти два десятилетия реалити-шоу «ДОМ-2» является занозой в теле российской медиа-среды, которую хоть и пытаются вынуть из организма, но не получается. Крепко засела, зараза, снабжая соцсети и телешоу персонажами разной степени скандальности. Хоть возмущайся, хоть восхищайся, а одиозный проект превратился в феномен, о котором даже сняли сериал. 10-серийный проект начнут показывать с понедельника, 8 августа, на ТНТ.

От ненависти до любви

Влияние реалити-шоу на умы и сердца сотен тысяч россиян трудно отрицать, ведь без преувеличения всё наше общество разделено фактически на тех, кто его брезгливо презирает, и на тех, благодаря кому «ДОМ-2» продолжает жить-бесить-удивлять-восхищать.

Ольга Бузова и Роман Третьяков — участники реалити-шоу «ДОМ-2». Пресс-служба телеканала ТНТ.

За осмысление этого феномена в сериале «Нереалити» взялись не последние люди в нашем кино — режиссёр Анны Пармас («Исправления и наказания», «Давай разведёмся!»), продюсеры Евгений Никишов и Валерий Федорович («Эпидемия», «Перевал Дятлова»), Борис Хлебников и Александр Плотников («Пингвины моей мамы», «Почка»), а также Игорь Мишин («Хрустальный», «Немцы» и «Чиновница»).



Как известно, в 2020-м канал ТНТ распрощался с «ДОМом-2», но сериал, сюжет которого очень напоминает судьбу героев реалити-шоу, показывают именно на родной для проекта кнопке.

Здравствуйте , я ваша непутёвая доча!

После 10 лет, проведённых на реалити-шоу под пристальными взглядами телекамер и миллионов зрителей, Риту (Ольга Дибцева) выгоняют с проекта — она довела свою соперницу до попытки суицида. Девица едет в родной город Костров, чтобы найти деньги, заплатить доктору и доказать, что жертва — обманщица и симулянтка.

Кадр из сериала «Нереалити». Пресс-служба телеканала ТНТ.

Дома ждут мама (Инга Оболдина), верная зрительница проекта, и папа (Николай Фоменко), который с «позором семьи» давно не разговаривает. Бывший муж Риты готовится к свадьбе с Аллой (Анна Рыцарева): они воспитывают дочь-школьницу звезды реалити-шоу Галю (Мира Малахова). Столичная штучка намерена наладить отношения с ребёнком и попытаться искупить своё 10-летнее отсутствие.

Кадр из сериала «Нереалити». Пресс-служба телеканала ТНТ.

В провинции пусть все и смотрят популярное реалити-шоу, но Риту ненавидят, потому что завидуют. Главной героине приходится учиться общаться и добиваться всего в жизни по-новой, и у неё это очень плохо получается, потому что она привыкла решать любые проблемы методами шоу, а не реальной жизни. Но драки, скандалы, перепалки и оскорбления никак не помогают селебрити адаптироваться за периметром…

Провинциальная история

В целом задумка показать мир человека, возвращающегося к нормальной жизни после нескольких лет на реалити-шоу, перспективная. Этакий посттравматический телевизионный синдром: персонаж столько лет провёл в аквариуме среди таких же рыбок и камер, что потерял элементарное представление о реальной жизни.

Кадр из сериала «Нереалити». Пресс-служба телеканала ТНТ. Кадр из сериала «Нереалити». Пресс-служба телеканала ТНТ. Кадр из сериала «Нереалити». Пресс-служба телеканала ТНТ. Кадр из сериала «Нереалити». Пресс-служба телеканала ТНТ. Кадр из сериала «Нереалити». Пресс-служба телеканала ТНТ.

Пусть глубокого анализа, а где-то и диагноза, вы и не увидите, но сериал Анны Пармас, несмотря на откровенно фарсовый сюжет, не лишён смыслов. Нам показывают российскую провинцию, где каждый выживает как может, где полицейский служит криминальному авторитету, а чиновница спит с мафиози, где школой управляет директриса, прозванная Фюрером, где дети несчастны, а матери черствы и бестактны. При этом зрителя заставляют задуматься, откуда берутся эти Риты, готовые бежать от обязательств, прячущие свои комплексы и страхи под маской неунывающих оптимисток.

«Я просто рассказывала свою историю»

Актриса Ольга Дибцева весьма органично смотрится в роли скандальной хабалки. По её словам, в сценарии много совпадений с её жизнью. Она даже подавала заявку на в «ДОМе-2»!

Кадр из сериала «Нереалити». Пресс-служба телеканала ТНТ.

«У меня, как у Риты, яркий темперамент и обостренное чувство справедливости. Я тоже не буду молчать в ответ на унижения или когда обижают слабых. Иду по жизни с высоко поднятой головой. Поэтому, глобально, мне никого не надо было играть, я просто рассказывала свою историю».

пн-чт, ТНТ, 21.00