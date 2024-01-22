Цыплёнок табака и пьяный Дед Мороз - в каждой роли Ярмольник хорош!

Леонида Ярмольника вполне можно назвать снежным человеком: на свет он появился в морозный январский денёк ( (22 января актёр отпразднует 70-летие!) на Дальнем Востоке - в суровом холодном краю, обожает горные лыжи и снегоходы, был Дедом Морозом... Помимо этого актёр добавляет лёд во все напитки в любое время года, снялся в фильме "Операция "С Новым годом!", а какие у него Снегурочки! Если эту "снежную глыбу" из актёра, телеведущего, шоумена, продюсера и бизнесмена разбить на составляющие, получится вот что...

Снежинка: от космонавта до массажиста

Леонид Ярмольник появился на свет глубокой полярной ночью, под блики северного сияния и красивый танец снежинок. Родители будущей звезды не имели никакого отношения к искусству: папа - военный, мама - работник лаборатории. Семейство часто переезжало с места на место, поэтому Лёня за десять лет обучения сменил несколько школ. Но везде был в центре внимания и пользовался большим авторитетом у одноклассников.

Получение аттестата о среднем образовании пришлось на Львов. Там же Ярмольник стал заниматься в театральной студии. Между прочим, будущую профессию парень выбрал не сразу. Поначалу подумывал стать космонавтом.

Потом потянуло на экзотику - хотел записаться на курсы массажистов. Вот только "цыплёнок табака", проклюнувшийся первым, настойчиво щипал творческие струны души.

Снежок: запахло жареным

Кадр из "Ералаш". kino-teatr.ru.

Номер "Цыплёнок табака", после которого Ярмольник проснулся знаменитым, появился на свет задолго до премьерного показа в телепередаче "Вокруг смеха". На самом деле этот образ прошёл "термическую обработку" в юношеские годы - во время импровизированного спектакля в школьной раздевалке. Наигравшись в снежки, мальчишки сушили вещи на батарее и от души хохотали над миниатюрами Ярмольника. Тогда-то будущий артист понял, что его кривляния жутко нравятся публике.

Но, приехав поступать в Ленинградский театральный институт, Леонид не набрал с первого раза необходимое количество баллов. Вторая попытка также не увенчалась успехом. Зато с третьего раза Ярмольник был зачислен в Щукинское училище, по окончании которого восемь лет работал в Театре на Таганке, снимался в кино в эпизодических ролях, а потом пустился в свободное плавание...

Снежный ком: кровавые забавы

Кадр из фильма "Тот самый Мюнхгаузен". kino-teatr.ru

Понятное дело, что параллельно с учёбой и работой Леонид посещал театральные премьеры, светские вечеринки, шумные компании. Появились новые друзья, один из которых - Иван Дыховичный - привил Леониду любовь к горным лыжам. Ярмольник оказался первым русским, вклинившимся в элитную жизнь австрийского частного отеля. Однажды, во время обучения Артёма Якубовича (сын ведущего "Поля чудес"), Леонид настолько увлёкся, что оступился и кубарем скатился с горы. Друзья поймали снежный ком почти у подножия. На белом фоне ярким пятном выделялось лицо Ярмольника - из-за содранной кожи лоб и щёки кровоточили.

После этого случая, Леонид на какое-то время охладел к горным лыжам. Зато появилась другая забава - снежный мотоцикл "Ямаха", специально выписанный из Финляндии. Когда строился загородный дом, именно с планирования гаража для снежного друга, а также комнаты под бильярд начался разговор со строителями. К слову, на мотоцикле Ярмольник гоняет на время, а в бильярд играет исключительно на деньги, иначе азарт пропадает. А азарт - это святое!

Снегурки: умница и разумница

Кадр из сериала "Детективное агентство "Иван да Марья". kino-teatr.ru

На трудовые подвиги Леонида Ярмольника вдохновляют любимые женщины - жена и дочь. Актёр считает, что ему безумно повезло: с первого раза нашёл свою половинку. Леонид и Оксана Ярмольники вместе уже более 40 лет, и за это время ни разу не испытывали желания отдохнуть друг от друга. "Сейчас во мне процентов 70 - это Ксюха, - признаётся Леонид. - Она такая умница! Принято считать, что же женщины - легкомысленные и вздорные особы. Оксанка полностью это опровергает. Она - и мой стопор, и мой двигатель. Кроме того, у неё, как у талантливого художника, прекрасный вкус. Она тоньше меня, интеллигентнее, точнее..."

Дочь Саша - по-домашнему Масяня - особых хлопот родителям не доставляла: не было ни плохих компаний, ни подростковых скандалов, ни стремления пойти в актрисы... Девушка училась на искусствоведческом факультете МГУ, потому как в актёрской профессии разочаровалась давно. А потом подарила юбиляру двух внуков, от чего он чуть не сошёл с ума.

Дед Мороз: только раз в году...

Кадр из программы "100янов". kino-teatr.ru

Это произошло почти 37 лет назад, когда сотрудники Театра на Таганке решили встретить Новый год вместе, по-семейному. Взрослым весело было уже от проводов старого года, а малышам-то тоже нужна культурная программа!

Экономный и предприимчивый Ярмольник убедил всех, что тратить деньги на "деда" со стороны - непростительная роскошь для профессионального актёра. Народ согласился, только никто не спешил облачаться в красный тулуп, найденный среди реквизита. Пришлось Леониду самому устраивать представление для детишек труппы.

Вот только череда тостов за счастье в наступающем году изрядно подкосила и без того пьяненького актёра. Не заметив размазанного грима, отклеивающегося уса и потерявшегося валенка, Дед Мороз стал показывать ребятишкам сказку - как добирался через лес, как встретил злого волка... На этом месте испуганные малыши зарыдали хором, а прибежавшие родители поклялись подобных ролей Ярмольнику больше не доверять.

Снежная вьюга: и кто его знает, чего он?..

Кадр из фильма "За нас с вами". Пресс-служба онлайн-кинотеатра KION.

Экстрим "не зимнего" происхождения Леонидом тоже очень даже приветствуется: он нырял с аквалангом и плавал среди акул ("Погружаться надо, как минимум, втроём и держаться группой, тогда хищные рыбины признают хоть и малую, но стаю и не нападают"), ездил на зимнюю рыбалку в забытую богом деревушку. Главное - адреналин! Чтобы будоражило и крутило, как в детстве, когда случайно заблудился в сильную вьюгу. Отсюда и некая непредсказуемость, а моментами даже безрассудность характера актёра. Ярмольник всегда одевался стильно, но даже в баснословно дорогом костюме мог сыграть в футбол с дворовыми мальчишками.

Он трудоголик, но заработанные деньги тратит быстро и легко. Он не приемлет по отношению к себе критерия "деловой" в значении "делающий деньги". "Деловой" в понимании Ярмольника - тот, кто доводит свои дела до конца. И у кого получается жить в кайф! Разве не это самое главное?