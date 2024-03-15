Звезда "Клана Сопрано" погасила ипотеку деньгами, заработанными на нюдсах

В интервью Daily Mail звезда "Клана Сопрано" рассказала, что присоединение к платформе было последней надеждой после краха карьеры, когда в 2020 году она отказалась от вакцинации против коронавируса и потеряла работу в Голливуде. Тогда у неё на счету в банке было всего 10 долларов, поэтому она была на грани потери дома. Решить проблему ей помогли собственные обнажённые фото, которые она выложила в Сеть в прошлом году.

Дреа де Маттео. vkplay.ru

Дреа призналась, что через пять минут после публикации нескольких откровенных фотографий она увидела ощутимую сумму на счету: "Я подумала: "Чёрт возьми. За пять минут я смогла вернуть долг, который мог заставить меня выставить дом на продажу".

Актриса отмечает, что не боится критики и считает своё решение абсолютно верным, ведь ей нужно было заботиться о семье. "Любой, кто хочет осудить меня и унизить, действуйте. Я просто надеюсь, что вы никогда не окажетесь в том положении, в котором оказалась я, заботясь о двух маленьких детях". Маттео - мать 16-летней дочери Алабамы и 12-летнего сына Уэйлона.