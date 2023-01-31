На канале ТНТ вышел сериал «Просто Михалыч». Павел Ворожцов, сыгравший одну из главных ролей, рассказал о своём персонаже и о том, как себя вести, когда к вам домой приезжают «незваные» гости в лице дальней родни.

— На первый взгляд, ваш герой Володя в «Просто Михалыче» — человек достаточно мягкий и тихий, он находится под каблуком у своей жены. Но похоже, что у Володи есть второе дно. Так ли это? Как вы сами для себя характеризуете этого персонажа?

— Да, вы правы, Володя — мягкий, тихий человек, даже чересчур. Он до определённого момента готов был полностью сдать позиции и предать интересы. Это имеет накопительный эффект, при внешнем социальном благополучии внутри нарастает напряжение. Но неожиданное появление забытого родственника Михалыча, двоюродного брата Володи, хоть и получилось болезненным, даже шоковым, но в результате возымело положительный, терапевтический эффект.

Сериал «Просто Михалыч». Пресс-служба телеканала ТНТ.

— История вашего героя — это иллюстрация мечты любого отличника, который в детстве получал за то, что он «ботаник», а во взрослом возрасте стал большим успешным человеком. Насколько, на ваш взгляд, это обычная история? Не чаще ли сложное детство, наоборот ломает людей, а не заставляет их добиваться высоких целей?

— Думаю, что в каждом индивидуальном случае перспектива разная. Проблемы в общении с окружающим миром могут мотивировать тебя на развитие, а могут и парализовать. Благополучные условия могут, с одной стороны, придать тебе уверенности, а с другой — лишить желания расти. Любое препятствие — это трамплин к действию, по Станиславскому. Мой персонаж решил отрезать от себя прошлое и добился внешнего успеха, а внутри свободы не получил, но на определённом этапе. Ведь, в конечном счете, успех — это преодоление себя.

— Кстати, а вы в детстве были скорее тем отличником, которому достается? Или, наоборот, хулиганом, от которого достаётся?

— Я оказался где-то по середине. У меня по всем предметам всегда было только «хорошо» и «отлично». Первую тройку в четверти я получил, по-моему, в восьмом классе, а поведение у меня всегда было стабильно неудовлетворительным, с точки зрения учителей. Видимо, актёрская натура рвалась наружу. Но все мои хулиганские поступки не касались людей. Помню, были ребята над которыми издевались, я всегда отмечал это для себя и никогда не оказывал никакого давления. Сам я, кстати, иногда подвергался нападкам в школе, у меня и мелочь отбирали ребята из параллельных классов. Это были такие закоренелые двоечники, которые каждый день с кем-то дрались. В принципе, я был скорее хорошист, но при этом отличался весёлым нравом.

Сериал «Просто Михалыч». Пресс-служба телеканала ТНТ.

— Вашу жену в сериале сыграла Ольга Медынич, а двоюродного брата — Владимир Епифанцев, такая вот интересная семейка. Насколько «родственные» отношения вам удалось построить с партнёрами по площадке?

— Я надеюсь, что всё получилось достаточно убедительно. Актёрский ансамбль замечательный. С Владимиром Епифанцевым мы познакомились очень давно, 20 лет назад в Таллине, где я в то время учился в студии при Русском драматическом театре, а он, в качестве режиссёра, ставил спектакль. После этого мы долго не виделись, иногда пересекались, но общих проектов у нас не было, и наше давнее знакомство совпало с концепцией сценария.

С Ольгой Медынич мы до этого не работали вместе, но пересекались на пробах. На мой взгляд, у нас произошло полное взаимопонимание. Партнёры по сериалу замечательные, всё было профессионально и душевно.

Сериал «Просто Михалыч». Пресс-служба телеканала ТНТ.

— Михалыч — это такой классический нежданный гость, родственник, про которого забыли, а он вдруг является просто потому, что сам так захотел. Как вы считаете, стоит ли терпеть кого-то просто потому, что это родня? Или лучше отстаивать свои границы и не общаться, если не хочется?

— Ответ может быть как односложным, общаться или не общаться, либо можно начать дискуссию, тогда и нескольких дней не хватит, чтобы прийти к какому-то выводу. Я, наверное, здесь выступлю как фаталист. Опыт показывает, что любая встреча в вашей жизни, пусть даже, на первый взгляд, незначительная, а тем более, если речь идёт о родственнике, это ваш учитель. Если нам что-то не нравится, не хочется, вы должны уметь отстаивать ваше пространство как внешнее, так и внутреннее. Всегда очень сложно четко сказать кому-то «да» или «нет». Всё это, в любом случае, какой-то путь, опыт.

— В одном из своих интервью вы сказали, что театр для актёра — это совершенно другая материя, поскольку там все зависит от актера, чем от режиссёра. Именно он управляет эмоциями людей в зале. Вы играете в МХТ им. Чехова уже больше 15 лет, удаётся ли вам сохранять этот кураж и ощущение власти над зрителями даже по прошествии стольких лет?

— Говоря о власти над зрителями, я имею ввиду то ощущение, которое актёр испытывает в моменты вдохновения, в самом высоком смысле этого слова. Многие выдающиеся актёры скажут, что они всего несколько раз в жизни испытывали это ощущение. Спасибо театру за то, что мне тоже повезло испытать его. Театр — это площадка, где через тебя проходит какая-то истина, свидетелями которой становятся сам актёр и зрители. Происходит театральное чудо. Для этого должно совпасть много факторов: драматургия, незаурядная режиссура, и если это происходит, то актер и зритель испытывает самое мощное потрясение. Ты испытываешь кураж, поскольку, каждый раз выходя на сцену, думаешь, а вдруг сегодня, сейчас это произойдет, и магический портал откроется.