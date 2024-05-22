Звёзды шоу-бизнеса проверят свою музыкальную интуицию в новом шоу "Поймай меня, если сможешь": фото с премьеры

В пятницу, 24 мая, в эфире телеканала "Россия" состоится премьера нового музыкального шоу "Поймай меня, если сможешь", в котором в котором участники будут стараться запутать звёзд и заработать миллион. Ведущим проекта станет шоумен Владимир Маркони, а значит, будет ярко, остроумно и увлекательно!

В новой азартной игре сойдутся две команды - "Звёзды" и "Участники". В составе первой - известные и всеми любимые музыканты, юмористы, актёры, телеведущие и композиторы. Во второй команде - телезрители, которые любят петь, но среди них будут как действительно талантливые исполнители, так и те, кто талантливо способен только открывать рот под фонограмму. Звёздам предстоит вычислить именно этого участника. А задача игроков - ввести звёзд в заблуждение и показать, что каждый из них обладает чудесным голосом и непревзойдённым вокальным мастерством.

Телешоу "Поймай меня, если сможешь". Пресс-служба телеканала "Россия 1". Телешоу "Поймай меня, если сможешь". Пресс-служба телеканала "Россия 1". Телешоу "Поймай меня, если сможешь". Пресс-служба телеканала "Россия 1". Телешоу "Поймай меня, если сможешь". Пресс-служба телеканала "Россия 1". Телешоу "Поймай меня, если сможешь". Пресс-служба телеканала "Россия 1". Телешоу "Поймай меня, если сможешь". Пресс-служба телеканала "Россия 1". Телешоу "Поймай меня, если сможешь". Пресс-служба телеканала "Россия 1". Телешоу "Поймай меня, если сможешь". Пресс-служба телеканала "Россия 1".

"У нас уникальное шоу, в котором можно получить деньги и за то, что ты хорошо поёшь, и за то, что ты не умеешь петь. Я, разумеется, буду на стороне участников. Но и звёздам тоже буду иногда подыгрывать. Никому не должно быть просто на нашем шоу - это основная концепция, и я буду делать всё, чтобы миллион никому не достался легко", - заявляет ведущий Владимир Маркони.

Телешоу "Поймай меня, если сможешь". Пресс-служба телеканала "Россия 1".

Кстати, в финале шоу на сцене предстанет "тёмная лошадка" - секретный исполнитель, чьё имя держится в тайне до эфира. Его выступление может перевернуть весь ход игры и определить, кто именно получит миллион рублей.



В каждом выпуске за миллион поборются 18 участников из разных городов России. Им даётся всего лишь три раунда на попытку сорвать большой денежный куш. Успех команды будет зависеть не от количества игроков, а jn слаженности действий, выбранной тактики и особого куража, без которого любая игра теряет смысл.

Телешоу "Поймай меня, если сможешь". Пресс-служба телеканала "Россия 1". Телешоу "Поймай меня, если сможешь". Пресс-служба телеканала "Россия 1". Телешоу "Поймай меня, если сможешь". Пресс-служба телеканала "Россия 1".

Создатели проекта постарались придумать всё так, чтобы максимально запутать звёздную команду. Для этого в подготовке к шоу участвовали специальные тренеры и преподаватели, которые репетировали с участниками номера, доводя их до совершенства, а если быть точнее - показывали им, как притвориться хорошим певцом.



Кто сумеет первым обвести звёзд вокруг пальца? Кто воскликнет? "А я вам говорил!", "Ах ты, хитрый жук!", "Почему меня не послушали?!" или "Браво! Я же говорила, что он поёт!" - узнаем уже 24 мая. Яркие музыкальные номера, любимые суперхиты и невероятные сюрпризы никого не оставят равнодушным!