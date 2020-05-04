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4 мая 7°C

«А Филипп такой грустный сидит»: Лолита поделилась архивным видео с молодыми Овсиенко и Королевой

Российская певица Лолита Милявская выложила в Instagram видеоролик 1996 года. На кадрах молодые звезды 90-х — Наташа Королева, Татьяна Овсиенко и сама Лолита, а также «грустный» Филипп Киркоров.

Лолита в Барнауле. 19.09.2012.
Лолита в Барнауле. 19.09.2012.
Дмитрий Никитин

Под видео Лолита рассказала, что съемки шли во время 42-дневного тура.

«Да, это тур „Голосуй или сядешь на кол“, как мы его называли в шутку! Огромное ему спасибо за 42 дня вместе с моими друзьями не в очень простых физически, условиях, но очень теплых и искренних отношениях, которые мы храним до сих пор», — подписала кадры певицы.

«Лола! Аааааа! Как молоды мы были», — ответила в комментариях Королева.

Подписчики восхитились роликом и заметили на кадрах печального Филиппа Киркорова. Фанаты предположили, что он не знает слов песни, которую поют девушки.

Боже, я пересмотрела 3 раза это видео, какие вы все настоящие, простые, прям такое удовольствие, такая ностальгия, какие вы все настоящие. Вообще самое лучшее видео на карантине!

Филиппу совсем не нравится?

Прекрасные голоса, а Филипп такой грустный сидит. Как бы хотелось оказаться в такой компании.

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