Адвокат Шнурова пожаловался на депутата-единоросса в комиссию по этике Госдумы

Адвокат лидера группировки «Ленинград» Сергея Шнурова Константин Добрынин обратился в комиссию Госдумы РФ по вопросам депутатской этики с жалобой о несоблюдении этических норм со стороны парламентария Виталия Милонова.

«Милонов В.В. систематически распространяет в средствах массовой информации утверждения о творчестве Шнурова С.В. и группы „Ленинград“, которые не соответствуют действительности и содержат высказывания, которые находятся на грани допустимого в общении между гражданами РФ», — говорится в жалобе (текст документа имеется в распоряжении РИА Новости).

«Бесовский запевала»

Адвокат приводит ряд публикаций в СМИ, где Милонов называет творчество «Ленинграда» «вредительским» и «ядом в городском колодце», а лидера группы — «бесовским запевалой», бескультурным человеком и алкоголиком, а также предлагает запретить деятельность коллектива.

«В течение следующих суток указанная статья была распространена… что повлекло риск формирования ложных представлений о творчестве группы „Ленинград“ в глазах общественности и подрыва репутации Шнурова С.В. как музыкального исполнителя», — отмечается в жалобе.

Депутат бранится

Высказывания Милонова противоречат части 1 статьи 44 Конституции РФ, гарантирующей каждому свободу литературного, художественного и других видов творчества, уверен адвокат. Также он обращает внимание на то, что в публичных выступлениях о творчестве Шнурова депутат допускает «бранные слова и стилистически сниженную лексику».

Буква закона

«В соответствии с требованиями статьи 9 ФЗ „О статусе члена Совета Федерации и статусе депутата Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации“, депутат Государственной Думы обязан соблюдать этические нормы», — заявил Добрынин. По мнению адвоката, упомянутые высказывания Милонова нарушают этот закон.

В связи с этим адвокат просит комиссию Госдумы провести проверку высказываний Милонова о Шнурове и по ее результатам принять меры, предусмотренные положением об этой комиссии.

Особое мнение

Ранее музыкант Юрий Лоза высказался о конфликте депутата Госдумы Виталия Милонова и певца Сергея Шнурова — он сообщил, что выступает против нецензурной лексики, а оба спорящих — «балбесы».

«Матом филигранно пользуются помоечные бомжи за гаражом», — сказал Лоза. Он также предложил выделить специальные места с ограничением по возрасту, в которых можно употреблять нецензурную лексику.

Депутат Госдумы РФ Виталий Милонов резко отозвался о матерном творчестве лидера «Ленинграда», назвав его «матерящимся быдлом» и «отрыжкой пивняка». В ответ Шнуров сочинил про него стихотворение, где назвал Милонова «парламентарием от рая».