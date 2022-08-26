Актер Прилучный с новой возлюбленной сыграли свадьбу в Армении

Торжество состоялось накануне 25 августа. Свадьбу звездная пара провела на берегу водоема. Павел и Зепюр обвенчались.
Starhit уточняет, что, судя по снимкам, на свадьбе было 50 человек — друзья и близкие актеров. Среди них были замечены певец Стас Михайлов, боец Адам Яндиев, а также детектив Максим Заболотный.
Об отношениях молодоженов стало известно весной. Многие поклонники обвинили Павла Прилучного в неискренности к Брутян из-за публичных признаний в любви и многочисленных снимков.
Это второй брак новосибирского актера. Первой его супругой была латвийская и российская актриса Агата Муцениеце. Они прожили вместе с 2011 по 2020 год.