Актер Стебунов рассказал, почему он бросил все и уехал на Алтай работать в МТА

Круто изменить свою жизнь Ивана заставило расставание с тогдашней его женой актрисой Мариной Александровой. Стебунов впервые раскрыл причины развода. Как признался актер, он изменил Марине:

Я изменил. Да, я изменил ей во Львове. Это была какая-то глупая история, но из поездки я уже вернулся совершенно другим человеком. Не планировал рассказывать Марине, но женщины такие вещи чувствуют. Следующий год мы пытались склеить наши отношения, старались забыть про этот эпизод и жить дальше. Однако уже было понятно, что ничего не получится.