Актер Стебунов рассказал, почему он бросил все и уехал на Алтай работать в МТА

Круто изменить свою жизнь Ивана заставило расставание с тогдашней его женой актрисой Мариной Александровой. Стебунов впервые раскрыл причины развода. Как признался актер, он изменил Марине:
Я изменил. Да, я изменил ей во Львове. Это была какая-то глупая история, но из поездки я уже вернулся совершенно другим человеком. Не планировал рассказывать Марине, но женщины такие вещи чувствуют. Следующий год мы пытались склеить наши отношения, старались забыть про этот эпизод и жить дальше. Однако уже было понятно, что ничего не получится.
Это признание Иван Стебунов сделал в программе Бориса Корчевникова на канале «Россия-1». С Александровой они поженились в 2008-м, а развелись в 2010-м. Тогда Иван запил. Карьера его пошла под откос. В какой-то момент Стебунов решил все бросить и вернуться в Алтайский край (он родом из Павловска).
Здесь он поступил на службу в МТА, где, по его словам, трудился за зарплату в 20 тысяч. В 2016 году Иван поставил в барнаульском театре спектакль «Обыкновенное чудо», а в 2017-м — спектакль «Иллюзии».
После того, как он привел на родине мысли в порядок, Стебунов вернулся в Москву. В 2018 году Иван женился на банковской служащей Елене Власовой. В свадебное путешествие пара отправилась в Доминикану.