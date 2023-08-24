25 августа
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Что за свежий и мощный рэпер на подъеме Alblak 52 появился в России

Не так давно в российской хип-хоп музыке появилось объединение 52. На сегодняшний день самыми яркими представителями являются Alblak 52 и FRIENDLY THUG 52 NGG. Часто их компанию называют возвращением андеграунда.

ALBLAK 52
ALBLAK 52
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Биография

Известно, что рэпер родился в Санкт-Петербурге и начал выпускать музыку с 2018 года.

Ранее мы рассматривали его товарища, который состоит с ним в одном объединении, но, в отличии от FRIENDLY THUG, у Alblak более агрессивная музыка.

В своих песнях он рассказывает о жизни, отношениях с родными и о том, как пережил трудные времена.

Стиль рэпера

Его музыка очень выделяется из современной хип-хоп индустрии.

В треках есть постоянный акцент на текст и на содержание. Также он не поддерживает тех, кто поет о запрещенных веществах и грязи.

Alblak 52 - это настоящий уличный рэп, который сейчас держит в напряжении всю старую школу.

Популярные альбомы и треки

Летом 2023 года Alblak 52 выпустил свой новый альбом "Long Live 812".

А трек "THUNDER / YEEI 3" пользуется особой популярностью.

ALBLAK 52
ALBLAK 52
Личная группа Вконтакте

Фиты с другими исполнителями

Что касается совместных треков, то у Alblak 52 их тоже достаточно. Например, с SEEMEE, Hugo Loud, Bushido Zho, ну и конечно же с ребятами из объединения 52 NGG.

Очевидно, что в этом году парень выпустил много взрывательных релизов. Будем ждать дальнейших дропов от 52.

Ранее altapress.ru рассказывал кто такой FRIENDLY THUG 52 NGG и почему его прозвали новым фрешменом.

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