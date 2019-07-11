Алибасова разоблачили и он убежал с Первого канала

Продюсер Бари Алибасов стал участником программы Дмитрия Шепелева «На самом деле» на Первом канале. В эфире передаче выяснилось, что история с отравлением была спланирована, пишет «КП».

Шепелев пригласил основных участников событий к себе в программу. Алисбасов-младший в очередной раз подробно описал события того дня, когда его отцу потребовалась помощь врачей. Эксперты по лжи нашли много нестыковок в его истории. Проверка на детекторе показала, что слухи о смерти артиста запустил его сын. Он же придумал историю с пропажей кота .

Сам Алибасов не смог вспомнить ни название больницы, где он лежал, ни марку жидкости, которой он отравился.

Проверка на полиграфе показала, что у музыканта не было потери памяти и он намеренно выпил ядовитую жидкость.

«На самом деле, Бари Каримович намеренно несколько пригубил это вещество и тут же сплюнул. Оно почти не попало в пищевод. Вот и вся правда», — пояснил полиграфолог.

Хирург, профессор НИИ имени Склифосовского Игорь Шарипов назвал произошедшее пиаром.

«Если бы был ожог 4-й степени, мы бы с вами вот так не сидели. Таких как вы я сотню лечил в свое время, с ожогами и не только. Ожог 3-й или 4-й степени — это пищевод умер. У вас, Бари, пищевод нормального человека», — отметил эксперт.

Алибасов посоветовал всем, кто сидит в зале и не верит ему, «прийти домой и выпить стаканчик „Крота“». После этого Шепелев попросил вывести на экран фрагмент переписки помощника Бари Алибасова с лечащим врачом продюсера. За месяц до отравления Сергей Моцарь общался с медиком и обсуждал возможные причины скорой госпитализации звезды.

«Думаю, предлог госпитализации надо придумать не алко, а желудок или печень? Офис и кота я беру на себя», — написал Моцарь. «Мы тоже решили, что мозг и желудок», — ответил ему врач.

Разоблачение Алибасова. Скриншот видео YouYube.

Увидев скриншот, Алибасов удалился из студии, попросив воды. Гости программы уже не сомневались, что он всех обвел вокруг пальца.

Ранее руководитель группы «На-На» говорил о намерении подать в суд на Первый канал, пишет СтарХит.

«Они делают все, чтобы не правду телезрителям рассказывать, а пропихивать свою абсурдную версию. Они утверждают, что я не лечился, а пиарился», — негодовал он.