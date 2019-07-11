Алибасова разоблачили и он убежал с Первого канала

Шепелев пригласил основных участников событий к себе в программу. Алисбасов-младший в очередной раз подробно описал события того дня, когда его отцу потребовалась помощь врачей. Эксперты по лжи нашли много нестыковок в его истории. Проверка на детекторе показала, что слухи о смерти артиста запустил его сын. Он же придумал историю с пропажей кота .
Сам Алибасов не смог вспомнить ни название больницы, где он лежал, ни марку жидкости, которой он отравился.
Проверка на полиграфе показала, что у музыканта не было потери памяти и он намеренно выпил ядовитую жидкость.
«На самом деле, Бари Каримович намеренно несколько пригубил это вещество и тут же сплюнул. Оно почти не попало в пищевод. Вот и вся правда», — пояснил полиграфолог.
Хирург, профессор НИИ имени Склифосовского Игорь Шарипов назвал произошедшее пиаром.
«Если бы был ожог 4-й степени, мы бы с вами вот так не сидели. Таких как вы я сотню лечил в свое время, с ожогами и не только. Ожог 3-й или 4-й степени — это пищевод умер. У вас, Бари, пищевод нормального человека», — отметил эксперт.
Алибасов посоветовал всем, кто сидит в зале и не верит ему, «прийти домой и выпить стаканчик „Крота“». После этого Шепелев попросил вывести на экран фрагмент переписки помощника Бари Алибасова с лечащим врачом продюсера. За месяц до отравления Сергей Моцарь общался с медиком и обсуждал возможные причины скорой госпитализации звезды.
«Думаю, предлог госпитализации надо придумать не алко, а желудок или печень? Офис и кота я беру на себя», — написал Моцарь.
«Мы тоже решили, что мозг и желудок», — ответил ему врач.
Увидев скриншот, Алибасов удалился из студии, попросив воды. Гости программы уже не сомневались, что он всех обвел вокруг пальца.
Ранее руководитель группы «На-На» говорил о намерении подать в суд на Первый канал, пишет СтарХит.
«Они делают все, чтобы не правду телезрителям рассказывать, а пропихивать свою абсурдную версию. Они утверждают, что я не лечился, а пиарился», — негодовал он.