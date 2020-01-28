Алла Пугачева стала прятать лицо после омоложения

Народная артистка СССР Алла Пугачева стала появляться на публике с вуалью на лице. Связано это с неудачным, по мнению фанатов, омоложением.

Хотя сама 70-летняя Примадонна рекомендует такой способ маскировки всем женщинам, которые перешагнули определенный возрастной рубеж.

«Моя вуаль — моя крепость. Рекомендую всем дамам 70+", — дала совет Алла Борисовна.

Как раз накануне в СМИ активно обсуждали перемены во внешности артистки. После Нового года в лице певицы произошли серьезные перемены, пишет .

Впервые Алла Пугачева появилась на публике с «новым» лицом на дне рождения Игоря Николаева. Поклонники с большим трудом узнали своего кумира на общих фото с праздника. У певицы изменился овал лица и пропали абсолютно все морщины. А лицо стало выглядеть искаженным, пишет mail.ru.

Но есть те, кто считает, что она вправе распоряжаться своим лицом так, как посчитает нужным.

Ранее музыкальный критик Сергей Соседов заявил, что многие возрастные артисты, такие как Алла Пугачева, София Ротару, Николай Носков, вызывают у него чувство жалости.

«Это очень печальное зрелище. Мы видим немощь этих людей. Пугачева, извините, еле дышит, когда стоит на сцене. Это невозможно смотреть. Я вижу эфиры, трейлеры, интервью каналам — она еле стоит. Какой она может дать концерт?» — заявил критик.

По словам Соседова, артисты «должны показывать себя в лучшей форме» и что музыкант «не имеет права выходить на сцену немощным».

Алла Пугачева заявила о прекращении гастрольной деятельности в 2009 году. В апреле 2019 года она дала первый за десять лет сольный концерт «Алла Пугачева. P.S.», который был приурочен к 70-летию певицы.