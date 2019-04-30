Алсу впервые появилась на публике после скандала с финалом шоу «Голос.Дети»

Российская певица Алсу посетила общее собрание Комиссии РФ по делам ЮНЕСКО. Появление артистки на публике стало первым с того времени, как вокруг ее дочери Микеллы Абрамовой разгорелся скандал из-за победы в шоу «Голос. Дети».

Фото вместе с главой МИД Сергеем Лавровым появилось в Instagram Зары и неоднозначно было воспринято ее подписчиками. Большинство раскритиковало певицу за дружбу с Алсу.

«Теперь понятно почему вы „пели“ накануне хвалебные оды дочке Алсу. Не ожидала от Вас», «О, вы с Алсу уже в политику рванули», «Прекрасные только снаружи. Пыль в глаза. Два сапога пара», «Зара, я вас боготворила, считала одной из самых талантливых и порядочных в шоу-бизнесе. Но, оказывается, что ошибалась, вы такая же, как и все», «Вам много дано, но и спрос с вас большой. Пусть Алсу ответит за награду дочери, а не прячется за Лаврова. Зару я понимаю, ведь даже преступнику положен адвокат, она решила ее поддержать», — возмутились пользователи сети.

Но многие вступились за артисток: «Все недовольные. Вы ошиблись страницей. Я тоже не согласен с результатами „Голоса“, и тоже считаю, что были другие дети, которые заслужили победу больше. Но это страница Зары — в чем она провинилась? Что сфотографировалась с Алсу на мероприятии, что высказала свое мнение про Микеллу? Ее право. Кому не нравится, проходите мимо и высказывайте свое „фи“ на других страницах. К заслугам Зары это не имеет никакого отношения», «Прекратите травлю ребенка. Живите своей жизнью», пишет mail.ru.

Победительницей детского вокального конкурса стала дочь бизнесмена Яна Абрамова и российской певицы Алсу. В связи с этим разразился скандал, поскольку за юную вокалистку проголосовало рекордное количество человек.

Ранее гендиректор Первого канала отметил, что за все сезоны проекта организаторы впервые столкнулись с ситуацией, когда у зрителей возникли вопросы к системе подсчета голосов. И заверил, что Первый канал проверит результаты голосования на шоу «Голос.Дети».

Специалисты по киберпреступлениям проверят результаты финала шоу «Голос. Дети».